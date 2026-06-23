Tiroteo contra mototaxi deja un joven muerto y a otro herido en La Entrada, Copán

Un violento ataque armado cobró la vida de un joven y dejó a otro herido la tarde de ayer lunes. El hecho sangriento ocurrió en un tramo de la carretera internacional CA-4, precisamente frente a la estación del Cuerpo de Bomberos, en La Entrada, Copán.
La víctima mortal fue identificada como Héctor Vásquez Arita, de 21 años de edad, quien era originario y residente del barrio La Joya. Debido a la gravedad de los impactos de bala, el joven murió de forma inmediata en el asiento de la unidad de transporte.
En el mismo hecho resultó herido el joven Roger Alberto Ramírez Peña, de 25 años, quien fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de la zona bajo pronóstico reservado.
Según el reporte preliminar, la mototaxi fue interceptada por varios sujetos armados, que, sin mediar palabra alguna, abrieron fuego en reiteradas ocasiones contra Vásquez y Ramírez; posteriormente, se dieron a la fuga con rumbo desconocido.
Cabe agregar que el conductor de la mototaxi, cuya identidad no fue revelada, salió ileso.
Agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se trasladaron al lugar de la escena para acordonar el área, realizar el levantamiento del cadáver y recopilar los indicios balísticos.
Hasta el momento, las autoridades policiales mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar el móvil del crimen y dar con el paradero de los hechores.