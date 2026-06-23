Tiroteo contra mototaxi deja un joven muerto y a otro herido en La Entrada, Copán

Copán

Un violento ataque armado cobró la vida de un joven y dejó a otro herido la tarde de ayer lunes. El hecho sangriento ocurrió en un tramo de la carretera internacional CA-4, precisamente frente a la estación del Cuerpo de Bomberos, en La Entrada, Copán.

La víctima mortal fue identificada como Héctor Vásquez Arita, de 21 años de edad, quien era originario y residente del barrio La Joya. Debido a la gravedad de los impactos de bala, el joven murió de forma inmediata en el asiento de la unidad de transporte.

En el mismo hecho resultó herido el joven Roger Alberto Ramírez Peña, de 25 años, quien fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de la zona bajo pronóstico reservado.