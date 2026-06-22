Capturan a dos hombres por supuesto abuso contra un ciudadano en Olanchito

Las autoridades arrestaron a dos hombres señalados como presuntos responsables de los delitos de abuso sexual y encubrimiento en perjuicio de un ciudadano, en la colonia Ramón Amaya Amador, en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro.
La detención estuvo a cargo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes, tras recibir la denuncia presentada por la víctima, realizaron tareas de seguimiento, vigilancia y recolección de información que permitieron ubicar a los sospechosos.
Los detenidos son dos hombres de 32 y 24 años, procedentes de los departamentos de Ocotepeque y Colón, quienes residen en la colonia Ramón Amaya Amador.
Según las primeras diligencias y el testimonio de la victima, un hombre de 31 años, el hecho se habría registrado la noche del sábado 20 de junio, mientras descansaba en su casa.
De acuerdo con su relato, los presuntos agresores llegaron al lugar y habrían cometido el delito de violación, además de intimidarlo con amenazas de muerte para evitar que denunciara lo ocurrido.
Por consiguiente, los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local del Ministerio Público, donde se dará seguimiento al proceso legal correspondiente por su presunta participación en los delitos de abuso sexual y encubrimiento en perjuicio de un testigo protegido.