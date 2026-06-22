Capturan a dos hombres por supuesto abuso contra un ciudadano en Olanchito

Olanchito, Honduras

Las autoridades arrestaron a dos hombres señalados como presuntos responsables de los delitos de abuso sexual y encubrimiento en perjuicio de un ciudadano, en la colonia Ramón Amaya Amador, en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro.

La detención estuvo a cargo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes, tras recibir la denuncia presentada por la víctima, realizaron tareas de seguimiento, vigilancia y recolección de información que permitieron ubicar a los sospechosos.

Los detenidos son dos hombres de 32 y 24 años, procedentes de los departamentos de Ocotepeque y Colón, quienes residen en la colonia Ramón Amaya Amador.