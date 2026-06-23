“Ella está adentro”: angustia en derrumbe e incendio en bodegas de Loarque

TEGUCIGALPA

“Ella está adentro y no me contesta”, expresó entre lágrimas un hombre que llegó desesperado la mañana de este martes al complejo de bodegas afectado por un derrumbe y un incendio en la colonia Loarque, al sur de Tegucigalpa, tras conocerse que su esposa permanece atrapada en el lugar. El ciudadano relató que fue él quien la dejó temprano en su centro de trabajo, como lo hacía diariamente, sin imaginar que horas después una parte de un cerro colapsaría sobre las instalaciones, provocando un incendio y dejando a dos personas atrapadas.

Visiblemente afectado, el hombre explicó que desde que se registró la emergencia ha intentado comunicarse con su esposa en reiteradas ocasiones, pero no ha obtenido respuesta, lo que aumentó su desesperación en la escena. La situación se tornó más angustiante cuando el afectado llegó al sitio y confirmó que su pareja se encontraba dentro del complejo sin poder ser localizada, siendo contenido por miembros del Cuerpo de Bomberos ante la crisis emocional.

Cerro colapsó sobre bodegas y desató incendio

Momentos de tensión y zozobra se viven en la zona sur de la capital, luego de que el desprendimiento de un cerro impactara las bodegas, generando un incendio y dejando a dos personas atrapadas bajo los escombros. El siniestro provocó una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la ciudad, mientras equipos de emergencia se desplazaban al lugar para atender la situación.