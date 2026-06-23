Investigan muerte de mujer dentro de un gimnasio en Choloma

Una mujer falleció en el interior de un gimnasio ubicado en el municipio de Choloma, departamento de Cortés, hecho que ya es objeto de investigación por parte de las autoridades.
De acuerdo con información preliminar, el suceso habría ocurrido durante el fin de semana dentro del establecimiento, aunque hasta el momento no se han confirmado oficialmente las circunstancias exactas de la muerte.
Según reportes, la fémina fallecida fue identificada únicamente con el nombre de Xiomara, de unos 30 años, y quien tenía apenas un par de semanas asistiendo al gimnasio.
El cuerpo fue trasladado en las últimas horas a Medicina Forense en San Pedro Sula, donde especialistas realizan los análisis correspondientes para determinar con precisión la causa de muerte.
A la espera de la autopsia
El portavoz del Ministerio Público, Elvis Guzmán, informó a medios de comunicación que tanto Medicina Forense como los equipos de investigación continúan desarrollando las diligencias del caso.
“El personal de Medicina Forense está trabajando para tener algún elemento que pueda indicar las causas de la muerte de esta joven”, explicó Guzmán.
Asimismo, señaló que el informe forense será determinante para el avance de las investigaciones que llevan a cabo el Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Las autoridades han reiterado que, hasta contar con resultados científicos, no se pueden establecer conclusiones sobre lo ocurrido dentro del gimnasio.
En ese sentido, Guzmán hizo un llamado a esperar los resultados de la autopsia para esclarecer los hechos. “Hay que esperar qué es lo que indican los resultados de la autopsia para tener claridad sobre lo que realmente ocurrió”, agregó.
El caso ha generado diversas reacciones en redes sociales, mientras se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen la información confirmada sobre este hecho.