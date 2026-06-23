Investigan muerte de mujer dentro de un gimnasio en Choloma

Choloma, Honduras

Una mujer falleció en el interior de un gimnasio ubicado en el municipio de Choloma, departamento de Cortés, hecho que ya es objeto de investigación por parte de las autoridades. De acuerdo con información preliminar, el suceso habría ocurrido durante el fin de semana dentro del establecimiento, aunque hasta el momento no se han confirmado oficialmente las circunstancias exactas de la muerte.

Según reportes, la fémina fallecida fue identificada únicamente con el nombre de Xiomara, de unos 30 años, y quien tenía apenas un par de semanas asistiendo al gimnasio.

El cuerpo fue trasladado en las últimas horas a Medicina Forense en San Pedro Sula, donde especialistas realizan los análisis correspondientes para determinar con precisión la causa de muerte.



A la espera de la autopsia