Investigan crimen de secretario de cooperativa campesina en el Bajo Aguán

COLÓN, HONDURAS

De acuerdo con información, el crimen ocurrió alrededor de las 8:20 de la noche, cuando la víctima se desplazaba por la zona a bordo de una motocicleta.

El líder campesino Óscar Amílcar Alvarado Velásquez , de 66 años, fue asesinado la noche del pasado domingo 22 de junio en la comunidad de Dos Bocas, municipio de Santa Rosa de Aguán, departamento de Colón .

Según testigos, Alvarado Velásquez fue atacado por desconocidos que le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte de manera inmediata.

La víctima se desempeñaba como secretario de la Cooperativa Campesina Suyapa del Aguán, organización con sede en la comunidad de Dos Bocas.

Tras el hecho, las autoridades se presentaron al lugar para acordonar la escena del crimen y realizar las diligencias correspondientes, mientras personal de Medicina Forense efectuó el levantamiento cadavérico.

El asesinato ocurrió en el Bajo Aguán, una región que permanece bajo presencia militar y policial debido a los problemas de seguridad y a las operaciones dirigidas contra estructuras del crimen organizado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por este crimen ni han dado a conocer el móvil del ataque contra el dirigente campesino. El caso se encuentra bajo investigación.