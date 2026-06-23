Trece años después lo condenan por asesinato de una joven en Santa Cruz de Yojoa​​​​​

Tegucigalpa

Osman José Núñez Pineda fue condenado a una pena de 22 años y seis meses de prisión después de demostrarse su culpabilidad en el asesinato de Milvia Yamileth Ochoa Sánchez, un crimen que ocurrió hace más de una década en Santa Cruz de Yojoa. La sentencia condenatoria fue obtenida por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), a través de la Sección de Muerte de Mujeres, durante la audiencia de lectura de sentencia celebrada en la Sala I del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula.

El día del crimen

De acuerdo con las investigaciones, el trágico hecho se registró el 27 de noviembre de 2012. Ese día, Núñez y Ochoa viajaron juntos hacia la ciudad de San Pedro Sula con el propósito de realizar diversas compras y otras actividades; sin embargo, la mujer nunca regresó a su hogar. Un día después, su cuerpo sin vida fue hallado a la orilla de una carretera en el municipio de Santa Cruz de Yojoa en Cortés. El informe forense determinó la saña con la que se cometió el acto, detallando que la joven presentaba al menos 50 heridas provocadas por arma blanca.