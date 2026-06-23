Confirman hallazgo de una persona atrapada en derrumbe del anillo periférico

Tegucigalpa, Honduras

Una persona fue encontrada sin vida entre los escombros del derrumbe registrado en el anillo periférico de Tegucigalpa, según confirmaron equipos de rescate que continúan las labores en la zona afectada.

El hallazgo corresponde a una mujer que vestía jeans azul y camisa verde, de acuerdo con lo confirmado por el capitán del Cuerpo de Bomberos, Carlos Bonilla.

La víctima es Claudia Suyapa Garay, una de las personas que permanecían atrapadas tras el colapso de un cerro que afectó bodegas y otras estructuras en el sector. Las labores de búsqueda y remoción de escombros continúan activas ante la posibilidad de más desaparecidos.