Confirman hallazgo de una persona atrapada en derrumbe del anillo periférico

Una persona fue encontrada sin vida entre los escombros del derrumbe registrado en el anillo periférico de Tegucigalpa, según confirmaron equipos de rescate que continúan las labores en la zona afectada.
El hallazgo corresponde a una mujer que vestía jeans azul y camisa verde, de acuerdo con lo confirmado por el capitán del Cuerpo de Bomberos, Carlos Bonilla.
La víctima es Claudia Suyapa Garay, una de las personas que permanecían atrapadas tras el colapso de un cerro que afectó bodegas y otras estructuras en el sector. Las labores de búsqueda y remoción de escombros continúan activas ante la posibilidad de más desaparecidos.
Ante la magnitud de la tragedia registrada este martes en el anillo periférico, a la altura de la colonia Río Grande Sur, los cuerpos de socorro mantienen un amplio despliegue de maquinaria pesada para apoyar las tareas de rescate.
El Cuerpo de Bomberos continúa operando en la zona afectada, donde un deslizamiento de tierra provocó el colapso de una empresa ubicada a la orilla de la vía, dejando varias bodegas dañadas y un incendio que agravó la emergencia.
Las labores de búsqueda continúan en el anillo periférico de Tegucigalpa, donde aún permanecen desaparecidos Karen Girón y Félix Núñez Flores tras el derrumbe registrado en la zona. Los cuerpos de socorro mantienen las operaciones entre escombros, mientras se amplía el rastreo en el área afectada.