Alcaldía de Tegucigalpa apoyará envío de donaciones a Venezuela

Tegucigalpa, Honduras.

“Ha ofrecido el apoyo para los hermanos venezolanos. Me comuniqué con la comunidad venezolana el fin de semana y nos ofrecimos a nosotros transportar lo que se recoja”, expresó Juan Diego durante una entrevista.

Juan Diego Zelaya , alcalde del Distrito Central, explicó que la municipalidad se ha puesto a disposición para facilitar la logística del envío de la ayuda humanitaria hacia el país sudamericano.

La Alcaldía del Distrito Central anunció este lunes su disposición de apoyar el transporte de las donaciones recolectadas en Honduras con destino a Venezuela, en medio de una jornada solidaria impulsada por la comunidad venezolana residente en el país.

El edil detalló que la iniciativa surge ante la necesidad de coordinar el traslado de la ayuda recolectada. “Están recogiendo mucho y hay que agradecerle a todos los hondureños capitalinos que han estado en contacto poniendo de su parte”.

El alcalde capitalino indicó que la municipalidad está a la espera de la coordinación final para definir el destino del envío. “Nos pusimos a la orden de ellos para transportar lo que necesiten, a donde nos digan, si es a Miami, a Miami; si es a El Salvador, a El Salvador; y si es a Puerto Cabello, en Venezuela”, señaló.

Según explicó, ya se cuenta con un contenedor listo para proceder con el traslado, en coordinación con los organizadores de la campaña solidaria.

En relación con la capacidad de respuesta ante emergencias, el alcalde reconoció que ninguna ciudad está completamente preparada para este tipo de situaciones.

“Yo creo que ninguna ciudad está lista para enfrentar eso que ocurrió en Venezuela”, dijo, al referirse al contexto de la emergencia que motivó la recolección de ayuda.

Juan Diego Zelaya agregó que la capital hondureña también enfrenta condiciones de vulnerabilidad ante fenómenos naturales, por lo que insistió en la importancia de la prevención y la solidaridad.

“Lo importante es estar atentos para prevenir y salvaguardar la vida humana. La solidaridad está por encima de cualquier ideología”, subrayó.

La jornada de recolección es impulsada por venezolanos residentes en Honduras, en su mayoría mujeres, quienes han reunido alimentos, ropa y medicinas para enviar a sus compatriotas afectados por recientes terremotos en su país.

La coordinadora de la iniciativa, Aileen Gómez, destacó el respaldo recibido tanto de la comunidad venezolana como de hondureños que se han sumado a la causa.

“Represento no solamente a todas las comunidades de venezolanos en Honduras... me atrevo a decir que represento también la comunidad hondureña que está desesperada por ayudar a mis hermanos venezolanos”, expresó Gómez en declaraciones.

La jornada continúa activa en la capital, mientras se coordinan los mecanismos logísticos para concretar el envío de la ayuda humanitaria hacia Venezuela.