Venezolanos en Honduras recolectan ayuda para damnificados por terremotos en Venezuela

Tegucigalpa, Honduras

Un grupo de venezolanos residentes en Honduras, en su mayoría mujeres, recolectan alimentos, ropa y medicinas, entre otro tipo de ayuda, para enviar a sus compatriotas damnificados de los dos terremotos en escala 7,5 y 7,2 grados Richter que se registraron el pasado miércoles en su país. "Represento no solamente a todas las comunidades de venezolanos en Honduras, que estamos desesperados por ayudar a Venezuela, me atrevo a decir que represento también la comunidad hondureña que está desesperada por ayudar a mis hermanos venezolanos. Es increíble lo que está pasando", dijo a EFE Aileen Gómez, quien coordina la jornada solidaria en una especie de bodega a la par de un restaurante de arepas, que es suyo, en la capital hondureña. Gómez, venezolana que también tiene la ciudadanía hondureña, subrayó que se siente "demasiado orgullosa" por la respuesta que está teniendo de los hondureños y los pocos venezolanos que viven en Honduras, que llegan en coches o a pie a entregar su donativo.

Agregó que la cruzada solidaria a favor de los supervivientes de los dos terremotos, que hasta ahora han dejado al menos 1.450 muertos y otros miles de lesionados, la iniciaron el sábado en un espacio de su restaurante, y continuará por tiempo indefinido hasta que dejen de recibir donaciones de personas particulares, que llegan en coche o a pie, o cualquier institución que quiera hacerlo. A nivel oficial, con autoridades hondureñas, dijo que el alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya, les ha prometido pagar el envío de la ayuda, al parecer en un contenedor. El mismo día de los dos terremotos seguidos que sufrió el país suramericano, el presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, envió un mensaje de solidaridad "al pueblo venezolano".

"Con profundo sentimiento de solidaridad, acompañamos al pueblo venezolano en este difícil momento. El pueblo y Gobierno de Honduras envían un mensaje de fortaleza a las familias y comunidades afectadas, y elevan sus oraciones por consuelo, esperanza y pronta recuperación", indicó Asfura en un mensaje en la red social X. Gómez expresó que todavía no sabe cómo será coordinado el envío de la ayuda recaudada, pero que lo bueno es que la gente está respondiendo. "Nuestros hermanos hondureños son los que también están sacando el pecho trayendo sus donativos", agregó la empresaria, quien además dijo que la comunidad venezolana en Honduras es poca. Entre los pocos venezolanos que viven en Honduras, figuran algunos migrantes en varias ciudades del país que piden ayuda para regresar a Venezuela ante la dificultad que tuvieron en su intento por llegar a Estados Unidos, debido a las rigurosas medidas migratorias impuestas por el presidente de ese país, Donald Trump.