Aumenta a 1,450 fallecidos tras los terremotos que golpearon Venezuela

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento de Venezuela, informó este domingo que la cifra de fallecidos aumentó a 1.450 personas tras los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles en la zona norte del país.
El anuncio fue realizado durante un balance oficial transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), en el que se actualizaron las consecuencias del evento sísmico que ha golpeado fuertemente a varias regiones venezolanas.
“En el parte del día de hoy debemos reportar que la cifra de fallecidos llega a 1.450 personas, mujeres y hombres que perdieron la vida como consecuencia de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia”, declaró Rodríguez.
Los terremotos, ocurridos con pocos minutos de diferencia, provocaron graves daños estructurales en distintas zonas del norte del país, dejando edificaciones colapsadas y comunidades enteras afectadas.
Las autoridades continúan con las labores de búsqueda y rescate en áreas donde aún se reportan personas desaparecidas, mientras equipos de emergencia trabajan en condiciones complejas debido a la magnitud de la destrucción.
El Gobierno venezolano ha desplegado personal de seguridad, salud y protección civil para atender a los sobrevivientes y coordinar la asistencia humanitaria en las zonas más impactadas.
Organismos oficiales no han descartado que la cifra de víctimas pueda aumentar en los próximos días, conforme avancen las labores de recuperación y se acceda a sectores aún incomunicados.
Mientras tanto, el país mantiene el estado de emergencia en las regiones afectadas, en medio de una de las tragedias naturales más graves registradas en su historia reciente.