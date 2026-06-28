Aumenta a 1,450 fallecidos tras los terremotos que golpearon Venezuela

Caracas, Venezuela.

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento de Venezuela, informó este domingo que la cifra de fallecidos aumentó a 1.450 personas tras los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles en la zona norte del país.

El anuncio fue realizado durante un balance oficial transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), en el que se actualizaron las consecuencias del evento sísmico que ha golpeado fuertemente a varias regiones venezolanas.

“En el parte del día de hoy debemos reportar que la cifra de fallecidos llega a 1.450 personas, mujeres y hombres que perdieron la vida como consecuencia de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia”, declaró Rodríguez.