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Venezuela refuerza búsqueda de sobrevivientes en el quinto día desde el doble terremoto

En Caracas ha llovido desde el amanecer lo que puede dificultar los trabajos de remoción de escombro y rescate de personas en las zonas más afectadas como Los Palos Grandes, Altamira y San Bernardino

  • Actualizado: 28 de junio de 2026 a las 10:02 -
  • Agencia EFE
Venezuela refuerza búsqueda de sobrevivientes en el quinto día desde el doble terremoto

Fotografía que muestra una maquina realizando labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados por los terremotos este jueves, en el municipio de Chacao, en el este de Caracas (Venezuela).

Fotografía: EFE
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Caracas, Venezuela.

Venezuela continúa este domingo la búsqueda de sobrevivientes del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado el pasado miércoles, con un mayor despliegue de maquinaria pesada para remover escombros de edificios derrumbados y con la llegada de más grupos de rescatistas de otras naciones.

La madrugada de este domingo, llegó una delegación de la India para instalar un hospital de campaña en el estado La Guaira, el más afectado por este desastre y declarado zona de desastre.

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El Ministerio de Comunicación e Información compartió fotografías de los funcionarios militares de India y además indicó que un grupo de rescatistas de Costa Rica se suman a las labores de búsqueda de víctimas de los terremotos.

Hasta el sábado se registran 1.430 personas fallecidas por este desastre, así como 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas, de acuerdo al último balance ofrecido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Además, dijo que hasta el sábado se han registrado 432 réplicas.

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En Caracas ha llovido desde el amanecer lo que puede dificultar los trabajos de remoción de escombro y rescate de personas en las zonas más afectadas como Los Palos Grandes, Altamira y San Bernardino.

Mientras tanto, en La Guaira no se han registrado precipitaciones hasta el momento, pero el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) de Venezuela advierte cielos nublados y la llegada de la onda tropical número 20 del año.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este domingo que infantes de marina de la Fuerza de Combate Litoral-24 y marineros estadounidenses del USS Fort Lauderdale entregaron suministros de ayuda humanitaria de vital importante que llegó por barco.

Entretanto, en las redes sociales se multiplican los llamados a donar ropa, alimentos, medicinas para los damnificados, además de aportes económicos a través de organizaciones como Cáritas.

El presidente del Parlamento reiteró el sábado su llamado a que los ciudadanos no viajen de manera particular a La Guaira para no obstaculizar el trabajo de las maquinaria y de los rescatistas y que colaboren a través de los centros de acopio.

Sobre esto, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inspeccionó este domingo el Complejo Polideportivo José María Vargas que será un gran centro de acopio en La Guaira y donde se recibirán las donaciones recolectadas en Caracas, según informó a través de Telegram.

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Agencia EFE
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