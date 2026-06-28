Venezuela refuerza búsqueda de sobrevivientes en el quinto día desde el doble terremoto

Caracas, Venezuela.

Venezuela continúa este domingo la búsqueda de sobrevivientes del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado el pasado miércoles, con un mayor despliegue de maquinaria pesada para remover escombros de edificios derrumbados y con la llegada de más grupos de rescatistas de otras naciones. La madrugada de este domingo, llegó una delegación de la India para instalar un hospital de campaña en el estado La Guaira, el más afectado por este desastre y declarado zona de desastre.

El Ministerio de Comunicación e Información compartió fotografías de los funcionarios militares de India y además indicó que un grupo de rescatistas de Costa Rica se suman a las labores de búsqueda de víctimas de los terremotos. Hasta el sábado se registran 1.430 personas fallecidas por este desastre, así como 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas, de acuerdo al último balance ofrecido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Además, dijo que hasta el sábado se han registrado 432 réplicas.