"Necesitamos tapabocas por los olores": víctimas continúan bajo los escombros en Venezuela

Pedro Luis Pérez, de 41 años, permanece frente al edificio semidestruido donde tres de sus familiares siguen atrapados. Su hermana fue rescatada con vida, aunque permanece en coma. Además de enfrentar la incertidumbre y los gastos médicos, ahora debe convivir con un ambiente cada vez más difícil de soportar. "Necesitamos tapabocas por los olores", señala este hombre que asegura que entre el mismo pueblo han recuperado cadáveres.