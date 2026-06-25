Nasry Asfura expresa solidaridad con Venezuela por los dos terremotos que ha sufrido

Tegucigalpa

"Con profundo sentimiento de solidaridad, acompañamos al pueblo venezolano en este difícil momento. El pueblo y Gobierno de Honduras envían un mensaje de fortaleza a las familias y comunidades afectadas, y elevan sus oraciones por consuelo, esperanza y pronta recuperación", indicó Asfura en un mensaje en la red social X.

El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura , expresó este miércoles su solidaridad con el pueblo de Venezuela por los dos terremotos registrados en ese país suramericano, con una magnitud superior a 7 en la escala de Richter.

Hoy jueves, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves 164 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron este miércoles a su país, donde aseguró que se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.

“Al momento, la cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las seis de la tarde (del miércoles)”, afirmó la mandataria en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

De igual forma, comunicó que se ha conformado un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción de las zonas afectadas, donde en las primeras horas de este jueves continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

“Quisiera anunciar la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos que tenemos en el Fondo Monetario Internacional, que nos permita reconstruir infraestructura, hospitales, que nos permita la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas”, detalló la líder venezolana.