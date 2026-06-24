Sala Constitucional frena dos nombramientos en dirigencia liberal ligados a Nasralla

Tegucigalpa, Honduras

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de amparo administrativo contra la conformación del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) y otorgó la suspensión del acto reclamado, una medida cautelar que modifica de forma temporal la integración de algunos miembros de la dirigencia partidaria. La resolución impacta directamente en dos cargos dentro del órgano de dirección liberal que habían sido asignados a integrantes vinculados al movimiento de Salvador Nasralla. Con la medida provisional, esos nombramientos quedan suspendidos mientras se resuelve el fondo del amparo.

El recurso fue promovido por el abogado Mariano Torres, en su condición de apoderado legal de un movimiento político interno del Partido Liberal, tras desacuerdos por la distribución de espacios en el CCEPL. Sectores liberales cuestionaron la integración del máximo órgano de dirección partidaria al considerar que algunas posiciones que correspondían a una corriente interna fueron otorgadas a representantes de otro movimiento político.

Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, explicó que la decisión de la Sala se produjo luego de que se presentaran varios recursos en las instancias electorales correspondientes y tras una solicitud para anular la integración del CCEPL. “La Sala Constitucional ya se pronunció. Una vez que se recibieron todos los antecedentes, de manera provisional se otorgó la medida de suspensión hasta antes de dictar la sentencia y aplicar las medidas cautelares que la ley establece”, explicó Duarte. El vocero aclaró que la resolución no constituye una sentencia definitiva sobre la legalidad de la integración del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, sino una decisión temporal mientras la Sala analiza el fondo del caso.