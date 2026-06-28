“Queremos sacar a mi papá de ahí": Venezuela continúa contrareloj con los rescates

“No sé cómo llegó el pequeño a los brazos de él (de su hermano mayor). A mi hijo de un año lo tenía yo encima”, asegura. El de 11 sufrió solo raspones en las piernas, según Fuentes. Recuerda que trasladó a su bebé de dos años en una moto con su esposo y llegaron a un hospital, donde al pequeño le suturaron una herida en la frente.