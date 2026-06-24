Esta imagen de personas rescatadas tras derrumbe en anillo periférico en Tegucigalpa es de IA

San Pedro Sula, Honduras

Una imagen que circula en redes sociales y que supuestamente muestra personas rescatadas y las labores de emergencia tras el derrumbe ocurrido en un complejo de bodegas del anillo periférico de Tegucigalpa, el 23 de junio de 2026, no es auténtica. La fotografía no corresponde a un registro real del incidente. Se trata de un deepfake, es decir, un contenido falso generado mediante inteligencia artificial (IA) para simular una escena que nunca ocurrió. “Un derrumbe de grandes proporciones en el anillo periférico de Tegucigalpa Honduras, provocó qué muchas personas quedarán bajo las pesadas piedras, las bodegas colapsaron inmediatamente haciendo que las personas adentro corrieran el peligro de no ver mas la luz del sol, pero gracias a Dios se comenzaron a encontrar uno a uno”, dice la descripción de un video de TikTok, visualizado más de 1,200 veces desde el 24 de junio de 2026.

El siniestro ocurrió en el sector de Loarque, donde el deslizamiento de un cerro provocó el colapso de varias estructuras, entre ellas un complejo de ofibodegas, como informó EL HERALDO. Tras el derrumbe se registró un incendio en el área afectada. En el lugar quedaron personas atrapadas entre los escombros, mientras equipos de socorro realizaron labores de rescate. Elementos del Cuerpo de Bomberos evacuaron a unos 40 empleados que permanecían atrapados en la parte superior de las bodegas. Alrededor de las 7:00 de la mañana, los rescatistas recuperaron el cuerpo sin vida de Claudia Suyapa Garay, de 46 años, quien laboraba en el área de aseo del complejo. El 24 de junio, 24 horas después del siniestro, fue encontrado el cuerpo de Félix Núñez, la segunda víctima mortal del desastre. Las autoridades continuaban con la búsqueda de Karen Girón, reportada como desaparecida. De forma preliminar, las autoridades señalaron que el deslizamiento de tierra habría estado asociado a la inestabilidad del terreno, lo que provocó la caída de rocas y masa de tierra.

Imagen de IA