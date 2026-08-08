EEUU y Honduras fortalecen cooperación para combatir el crimen organizado

TEGUCIGALPA

La encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Colleen A. Hoey, sostuvo una reunión con autoridades hondureñas como parte del diálogo continuo entre ambos países. En el encuentro participaron el ministro de Defensa Nacional, Enrique Rodríguez Burchard, y el ministro de Seguridad, Gerzon Onán Velásquez Aguilera, con quienes Hoey abordó las prioridades bilaterales en materia de seguridad.

La reunión tuvo como objetivo dar seguimiento a los acuerdos y temas de interés compartido entre Honduras y Estados Unidos, además de fortalecer los mecanismos de cooperación entre ambas naciones. De acuerdo con la información, las conversaciones estuvieron enfocadas en fortalecer la cooperación para contribuir a la seguridad y estabilidad regional. Estados Unidos reiteró su disposición de continuar trabajando junto con Honduras para impulsar instituciones más fuertes y mejorar las capacidades destinadas a enfrentar los desafíos de seguridad.

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