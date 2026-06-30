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Beckeles sorprendió en la Feria Juniana: El mundialista le da giro a su vida

Quien durante años fue reconocido por su entrega y liderazgo dentro de las canchas, hoy vuelve a acaparar la atención por una faceta completamente distinta.

Beckeles sorprendió en la Feria Juniana: El mundialista le da giro a su vida
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El mundialista hondureño Brayan Beckeles ha sorprendido con una nueva faceta lejos del fútbol. El exdefensor catracho sorprendió en la reciente Feria Juniana de San Pedro Sula.

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El multicampeón con Honduras ha sorprendido en las redes sociales con su nueva faceta lejos del fútbol.
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Su trayectoria también trascendió fronteras. El defensor tuvo pasos importantes por Boavista FC, Club Necaxa y Nashville SC, experiencias que fortalecieron su carrera y le permitieron competir en diferentes ligas internacionales.
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En su momento Beckeles fue considerado el amuleto del Olimpia ya que ganó todas las finales que disputó. El defensor logró nueve títulos con el cuadro albo.
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Brayan Beckeles también es recordado por haber jugado el Mundial 2014 con la Selección de Honduras y fue el encargado de darle la asistencia de gol a Carlo Costly.
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Sin hacer mucho ruido, Beckeles tomó la decisión de retirarse del fútbol profesional y sorprende con su nueva vida.
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Luego de lograr varios campeonatos con la camisa de Olimpia, el futbolista Bryan Beckeles ha tenido un nuevo camino en su vida.
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Beckeles y su esposa ahora se dedican a la vida del campo.

 Foto Ganaderia Don Pío
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El exjugador del Olimpia ahora comparte con los familiares de su esposa en la actividades que realizan.
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Beckeles ahora luce con sombrero y ropa al estilo vaquero con su nuevo vida en la ganadería.
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En la reciente Feria Juniana de San Pedro Sula, Beckeles sorprendió al ser captado como ganadero.

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El exjugador del Olimpia ha compartido en los medios de Colón lo que representa esta nueva vida.
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El exdefensor Brayan Beckeles ahora luce las camisa de la ganadería Don Pío, su suegro e impulsador de la ganadería.
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Siempre sonriente, pero con otro estilo de vida; así camina junto a su esposa Bryan Beckeles.
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Beckeles en los últimos años formó parte de la Liga de Ascenso de Honduras y ahora tomó la decisión de retirarse sin hacer mucho ruido.
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Ahora Beckeles disfruta una etapa más relajada y enfocada en proyectos personales tras varios años de ser futbolista.
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Con este nuevo capítulo, el fútbol hondureño despide a uno de sus futbolistas más carismáticos y reconocidos de los últimos años.
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El exfutbolista hondureño Brayan Beckeles comienza una nueva etapa lejos de las canchas y ahora enfoca su vida en el sector ganadero.
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Beckeles le ha dicho adiós al fútbol profesional sin hacer mucho ruido.
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