Beckeles sorprendió en la Feria Juniana: El mundialista le da giro a su vida

El mundialista hondureño Brayan Beckeles ha sorprendido con una nueva faceta lejos del fútbol. El exdefensor catracho sorprendió en la reciente Feria Juniana de San Pedro Sula.
El multicampeón con Honduras ha sorprendido en las redes sociales con su nueva faceta lejos del fútbol.
Su trayectoria también trascendió fronteras. El defensor tuvo pasos importantes por Boavista FC, Club Necaxa y Nashville SC, experiencias que fortalecieron su carrera y le permitieron competir en diferentes ligas internacionales.
En su momento Beckeles fue considerado el amuleto del Olimpia ya que ganó todas las finales que disputó. El defensor logró nueve títulos con el cuadro albo.
Brayan Beckeles también es recordado por haber jugado el Mundial 2014 con la Selección de Honduras y fue el encargado de darle la asistencia de gol a Carlo Costly.
Sin hacer mucho ruido, Beckeles tomó la decisión de retirarse del fútbol profesional y sorprende con su nueva vida.
Luego de lograr varios campeonatos con la camisa de Olimpia, el futbolista Bryan Beckeles ha tenido un nuevo camino en su vida.
Beckeles y su esposa ahora se dedican a la vida del campo.
El exjugador del Olimpia ahora comparte con los familiares de su esposa en la actividades que realizan.
Beckeles ahora luce con sombrero y ropa al estilo vaquero con su nuevo vida en la ganadería.
En la reciente Feria Juniana de San Pedro Sula, Beckeles sorprendió al ser captado como ganadero.
El exjugador del Olimpia ha compartido en los medios de Colón lo que representa esta nueva vida.
El exdefensor Brayan Beckeles ahora luce las camisa de la ganadería Don Pío, su suegro e impulsador de la ganadería.
Siempre sonriente, pero con otro estilo de vida; así camina junto a su esposa Bryan Beckeles.
Beckeles en los últimos años formó parte de la Liga de Ascenso de Honduras y ahora tomó la decisión de retirarse sin hacer mucho ruido.
Ahora Beckeles disfruta una etapa más relajada y enfocada en proyectos personales tras varios años de ser futbolista.
Con este nuevo capítulo, el fútbol hondureño despide a uno de sus futbolistas más carismáticos y reconocidos de los últimos años.
El exfutbolista hondureño Brayan Beckeles comienza una nueva etapa lejos de las canchas y ahora enfoca su vida en el sector ganadero.
Beckeles le ha dicho adiós al fútbol profesional sin hacer mucho ruido.