Show de Mbappé en el Mundial, lo que hizo con su DT y dolor de Suecia eliminada

Francia logró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 y dejó en el camino a Suecia.
Mbappé lideró nuevamente a Francia para conseguir un vital triunfo en la justa mundialista.
En el primer tiempo tuvo oportunidades claves, como en esta acción cuando remató frente al marco, pero su disparo impactó en el poste.
Posteriormente, logró anotar el primero de la tarde, pero el árbitro inmediatamente anuló la jugada.
Y lo que nos perdimos, un espectacular golazo. Michael Olise se animó con una chilena desde el borde del área y la esférica se estrelló en el travesaño.
Pero el capitán no se podía quedar atrás y apareció justo antes del descanso para irse con la victoria parcial.
El 10 de Les Bleus se convirtió este martes en el máximo goleador en partidos de eliminación de los Mundiales, después de anotar el 1-0 ante Suecia en los dieciseisavos de final del torneo de 2026, un tanto con el que alcanzó los nueve en este ítem y superó los ocho de los brasileños Leônidas da Silva y Ronaldo Luiz Nazário de Lima.
El francés no se quedó atrás y en su festejo fue a abrazar a su entrenador Didier Deschamps, quien lamentablemente perdió a su madre hace unos días.
El jugador del Real Madrid fue a abrazar a su entrenador y luego sus compañeros se le fueron sumando.
Sin duda, un emotivo momento en el entrenador y sus jugadores que buscaban la clasificación a los octavos de final.
Michael Olise también traía su recital en el partido. Liderando y moviendo los hilos. Tuvo la chance de irse con su gol, pero le adivinaron el disparo.
Más adelante, le dio una enorme asistencia a Barcola para colocar el 2-0 del encuentro.
La fiesta de Francia no se terminaba, son una de las favoritas a quedarse con el título, y minutos despúes se vino el tercero.
Mbappé apareció nuevamente y amplió la cifra a diez con su doblete en nueve partidos jugados.
Tras ser sustituido, el técnico francés le hizo una reverencia tras su enorme actuación ante Suecia.
Los suecos se mostraron frustrados y decepcionados tras su eliminación en el Mundial 2026.
La tristeza y enojo luego de quedar fuera de la competencia a manos de Francia.
Una fiesta la que se vivió en territorio estadounidense: más de 80 mil personas estuvieron presentes para este duelo.
Suecia se despide del Mundial tras haber logrado su clasificación a dieciseisavos como una de las mejores terceras.
Los jugadores no ocultaron su dolor tras perder por goleada ante los franceses. Dicen adiós de la forma más cruel.
Los jugadores agradecieron a la afición que estuvo presente en el encuentro.
Parte de los festejos de los jugadores de Francia tras meterse dentro de las 16 mejores selecciones del Mundial.
Suecia logró clasificarse a los dieciseisavos tras superar a Túnez (3-1) y empatar con Japón (1-1). Solo perdieron en esa fase ante Países Bajos (5-1).