Show de Mbappé en el Mundial, lo que hizo con su DT y dolor de Suecia eliminada

El 10 de Les Bleus se convirtió este martes en el máximo goleador en partidos de eliminación de los Mundiales, después de anotar el 1-0 ante Suecia en los dieciseisavos de final del torneo de 2026, un tanto con el que alcanzó los nueve en este ítem y superó los ocho de los brasileños Leônidas da Silva y Ronaldo Luiz Nazário de Lima.