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Show de Mbappé en el Mundial, lo que hizo con su DT y dolor de Suecia eliminada

La fiesta de Francia en el Mundial, Mbappé se volvió a desatar, lo que hizo con Didier Deschamps y la decepción de Suecia eliminada.

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Francia logró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 y dejó en el camino a Suecia.
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Mbappé lideró nuevamente a Francia para conseguir un vital triunfo en la justa mundialista.
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En el primer tiempo tuvo oportunidades claves, como en esta acción cuando remató frente al marco, pero su disparo impactó en el poste.
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Posteriormente, logró anotar el primero de la tarde, pero el árbitro inmediatamente anuló la jugada.
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Y lo que nos perdimos, un espectacular golazo. Michael Olise se animó con una chilena desde el borde del área y la esférica se estrelló en el travesaño.
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Pero el capitán no se podía quedar atrás y apareció justo antes del descanso para irse con la victoria parcial.
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El 10 de Les Bleus se convirtió este martes en el máximo goleador en partidos de eliminación de los Mundiales, después de anotar el 1-0 ante Suecia en los dieciseisavos de final del torneo de 2026, un tanto con el que alcanzó los nueve en este ítem y superó los ocho de los brasileños Leônidas da Silva y Ronaldo Luiz Nazário de Lima.
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El francés no se quedó atrás y en su festejo fue a abrazar a su entrenador Didier Deschamps, quien lamentablemente perdió a su madre hace unos días.
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El jugador del Real Madrid fue a abrazar a su entrenador y luego sus compañeros se le fueron sumando.
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Sin duda, un emotivo momento en el entrenador y sus jugadores que buscaban la clasificación a los octavos de final.
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Michael Olise también traía su recital en el partido. Liderando y moviendo los hilos. Tuvo la chance de irse con su gol, pero le adivinaron el disparo.
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Más adelante, le dio una enorme asistencia a Barcola para colocar el 2-0 del encuentro.
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La fiesta de Francia no se terminaba, son una de las favoritas a quedarse con el título, y minutos despúes se vino el tercero.
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Mbappé apareció nuevamente y amplió la cifra a diez con su doblete en nueve partidos jugados.

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Tras ser sustituido, el técnico francés le hizo una reverencia tras su enorme actuación ante Suecia.
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Los suecos se mostraron frustrados y decepcionados tras su eliminación en el Mundial 2026.
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La tristeza y enojo luego de quedar fuera de la competencia a manos de Francia.
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Una fiesta la que se vivió en territorio estadounidense: más de 80 mil personas estuvieron presentes para este duelo.
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Suecia se despide del Mundial tras haber logrado su clasificación a dieciseisavos como una de las mejores terceras.
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Los jugadores no ocultaron su dolor tras perder por goleada ante los franceses. Dicen adiós de la forma más cruel.
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Los jugadores agradecieron a la afición que estuvo presente en el encuentro.
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Parte de los festejos de los jugadores de Francia tras meterse dentro de las 16 mejores selecciones del Mundial.
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Suecia logró clasificarse a los dieciseisavos tras superar a Túnez (3-1) y empatar con Japón (1-1). Solo perdieron en esa fase ante Países Bajos (5-1).
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