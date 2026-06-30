¡Del Mundial a la cárcel! El escándalo que sacude a dos famosos influencers

Lo que debía ser una cobertura más del Mundial terminó con los creadores de contenido Beni Mármol y Pato Perrotta esposados y trasladados a un centro de detención, donde quedaron a disposición de las autoridades.
Lautaro “Beni” Mármol, de 20 años, y Patricio “Pato” Perrotta, de 26, fueron arrestados por agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) tras haber burlado tres controles de seguridad con credenciales de un partido anterior.
De acuerdo con el reporte de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, los dos influencers lograron superar tres controles de seguridad utilizando credenciales correspondientes a un partido anterior.
Las autoridades señalaron que Mármol y Perrotta consiguieron avanzar hasta una zona cercana al terreno de juego antes de que el personal de seguridad detectara la irregularidad y procediera con su arresto.
Durante su declaración, Patricio Perrotta explicó que había sido contratado por una agencia de medios para cubrir el partido entre Portugal y Colombia en el Hard Rock Stadium.
El creador de contenido admitió que portaba acreditaciones oficiales, aunque reconoció que pertenecían a un encuentro previo del Mundial y ya no tenían validez para ingresar al estadio.
Pese a la explicación brindada por los influencers, ambos fueron acusados de interferir en un evento deportivo o de entretenimiento, un delito contemplado por la legislación de Florida.
La normativa del estado establece que este tipo de infracción puede ser castigada con una pena de hasta cinco años de prisión, dependiendo de la decisión de la Justicia.
Tras comparecer ante un juez en Miami-Dade, se les impuso una fianza de 2.500 dólares a cada uno como condición para recuperar la libertad.
Los dos fueron parte de los 16 arrestos que registró la MDSO durante el partido, al que asistieron aproximadamente 61.397 personas.
Las penas para este tipo de delito se endurecieron en Florida precisamente a raíz de los incidentes ocurridos en la final de la Copa América 2024, también disputada en el Hard Rock Stadium, cuando miles de personas intentaron ingresar sin entradas al encuentro entre Argentina y Colombia. Esa experiencia dejó una marca en la legislación local y en los protocolos de seguridad del estadio, lo que hace aún más llamativo que los dos creadores de contenido hayan logrado superar tres controles antes de ser detectados.
Beni Mármol y Pato Perrotta cuentan con cientos de miles de seguidores en YouTube y otras plataformas digitales, donde son conocidos por realizar desafíos, viajes, bromas y coberturas de grandes eventos deportivos.
Su intención era generar contenido exclusivo desde el interior del estadio, pero la aventura terminó con ambos esposados y trasladados al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde permanecieron detenidos durante más de 24 horas.
Horas después, el representante de ambos confirmó que recuperaron la libertad tras cumplir con las condiciones impuestas por la justicia estadounidense. Sin embargo, el proceso judicial continúa abierto y las autoridades mantienen los cargos en su contra, por lo que el episodio podría tener consecuencias legales para los dos creadores de contenido.
Mientras tanto, el caso sigue generando miles de reacciones en redes sociales y se ha convertido en uno de los hechos extradeportivos más comentados del Mundial 2026.