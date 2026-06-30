¡Del Mundial a la cárcel! El escándalo que sacude a dos famosos influencers

Las penas para este tipo de delito se endurecieron en Florida precisamente a raíz de los incidentes ocurridos en la final de la Copa América 2024, también disputada en el Hard Rock Stadium, cuando miles de personas intentaron ingresar sin entradas al encuentro entre Argentina y Colombia. Esa experiencia dejó una marca en la legislación local y en los protocolos de seguridad del estadio, lo que hace aún más llamativo que los dos creadores de contenido hayan logrado superar tres controles antes de ser detectados.