Tabla goleadores Mundial 2026: Mbappé marcó doblete y amenazan a Messi en Bota de Oro

Así marcha la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras los primeros partidos de los dieciseisavos: advierten a Messi en la cima.
18. Cristiano Ronaldo (Portugal) -- El capitán luso se fue en blanco en la pasada fecha y este jueves buscará aumentar su cuenta. Lleva dos goles en la competencia.
17. Johan Manzambi (Suiza) -- El jugador lleva acumulado 3 tantos en el Mundial y se mantiene en competencia. Jugará ante Argelia en los dieciseisavos.
16. Ismail Sarr ( Senegal) -- El jugador africano también cuenta con 3 tantos en la competencia. Su selección enfrenta este miércoles a Bélgica en la segunda ronda del Mundial 2026.
15. Yoanne Wissa (República Democrática del Congo) -- El jugador le dio la clasificación a su selección con doblete y escaló en la tabla de goleadores tras alcanzar las 3 anotaciones.
14. Cody Gakpo (Países Bajos) -- El jugador neerlandés marcó en dieciseisavos ante Marruecos y alcanzó los 3 tantos. Finaliza con esos tantos su participación, ya que fueron eliminados en penales.
13. Brian Brobbey (Países Bajos) -- El neerlandés no marcó ante Marruecos y se despide del Mundial con 3 anotaciones.
12. Elija Just (Nueva Zelanda) -- El jugador anotó en el cierre de la fase de grupos, pero quedó eliminado del Mundial. Se quedó con 3 anotaciones.
11. Ismael Saibari (Marruecos) -- No marcó en el tiempo reglamentario en dieciseisavos ante Países Bajos, pero se mantiene en la competencia. Lleva 3 goles.
10. Harry Kane (Ingaterra) -- El delantero anotó en la pasada fecha y buscará aumentar su cuenta este miércoles ante República Democrática del Congo. Registra 3 anotaciones en el torneo.
9. Jonathan David (Canadá) -- No anotó ante Sudáfrica, pero se mantiene en la competencia. Lleva 3 goles en la competencia.
8. Matheus Cunha (Brasil) -- El brasileño se fue sin marcar en dieciseisavos y se queda con 3 anotaciones. Jugarán los octavos de final del Mundial 2026.
7. Kai Havertz (Alemania) -- Anotó un nuevo tanto en dieciseisavos y escaló en la tabla de goleadores tras alcanzar 3 goles. Se despide del Mundial con esa cantidad tras quedar fuera ante Paraguay.
6. Deniz Undav (Alemania) -- También se fue en blanco y dice adiós al Mundial 2026 con 3 anotaciones.
5. Ousmane Dembélé (Francia) -- El jugador del PSG no pudo marcar en la goleada de Francia a Suecia en dieciseisavos y se mantiene en la tabla con 4 goles. Jugarán los octavos de final.
4. Vinicius Junior (Brasil) -- El jugador del Real Madrid no pudo marcar en la segunda fase ante Japón, pero sigue en competencia con sus 4 anotaciones.
3. Erling Haaland (Noruega) -- El delantero del Manchester City le dio el triunfo a su selección ante Costa de Marfil y avanzaron a octavos de final. Registra 5 anotaciones en lo que va del torneo.
2. Kylian Mbappé (Francia) -- El jugador del Real Madrid se destapó con un doblete ante Suecia y amenaza en la tabla de goleo tras alcanzar 6 anotaciones en el torneo. Es el máximo perseguidor de Messi y lo presiona.
1. Lionel Messi (Argentina) -- El '10' de la Albiceleste sigue liderando en la pelea por la Bota de Oro con sus 6 anotaciones. Se enfrentará el próximo viernes a Cabo Verde.