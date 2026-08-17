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Hayden Panettiere habló de su infancia, adicción y salud mental

En mayo, Hayden Panettiere abrió su corazón en el podcast On Purpose de Jay Shetty, donde habló sobre su infancia marcada por responsabilidades tempranas, la depresión posparto, su lucha contra la adicción y experiencias traumáticas que marcaron su vida.

  • Actualizado: 17 de agosto de 2026 a las 07:50 -
  • Redacción web
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La entrevista de Hayden Panettiere con Jay Shetty fue una de sus conversaciones públicas más reveladoras y vulnerables. Hayden Panettiere falleció el 16 de agosto a los 36 años, según confirmó su padre en un comunicado. La causa de su muerte no se ha hecho pública.

Fotos Shutterstock
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La actriz habló abiertamente sobre las presiones que enfrentó durante su infancia, los conflictos familiares, la depresión posparto, la adicción y una experiencia perturbadora que, según relató, ocurrió cuando tenía 18 años e involucró a una amiga de confianza y a un hombre mucho mayor.

 Foto Instagram Hayden Panettiere
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Algunas de estas experiencias también fueron abordadas posteriormente en sus memorias, This Is Me: A Reckoning. Las revelaciones de Hayden Panettiere en el podcast fueron las siguiente:

Foto Instagram Hayden Panettiere
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Sostén económico de su familia desde niña. Panettiere contó que sus ingresos como actriz contribuyeron al sostenimiento económico de su familia. Según su relato, esta situación produjo una inversión de roles que la llevó a sentirse más como cuidadora que como hija. Habló de la profunda sensación de aislamiento y de no encajar ni en el mundo de la actuación ni en la escuela convencional.

 Foto ROLF VENNENBERND / EFE
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Relación con su madre. Cuando tenía 19 años, Panettiere decidió dejar de contratar a su madre como su representante. La actriz le dijo que ya no quería que fuera su manager, sino su madre. Según contó, su ella le respondió: "Me perteneces". Y que no podía despedirla porque "Me lo debes".

La actriz explicó que posteriormente interpretó esa frase como una referencia al dinero, algo que la afectó profundamente y contribuyó al deterioro de la relación entre ambas.

Foto Agencia fotográfica Featureflash / Shutterstock
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Trauma y experiencias peligrosas: Incidente ocurrido a los 18 años. Panettiere relató una experiencia en la que un amigo de confianza la llevó a un barco y la encerró en una habitación con un músico británico de mayor edad. Según su testimonio, el hombre estaba desnudo y ella fue presionada para realizar actos sexuales. La actriz no identificó públicamente a las personas involucradas en ese relato. La experiencia, según explicó, representó una profunda traición a su confianza.

 Foto INGA KJER / EFE
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Salud mental y recuperación: Depresión posparto. Panettiere habló sobre la depresión posparto que experimentó después del nacimiento de su hija. También se refirió a la vergüenza y al estigma que acompañaron ese periodo de su vida.

 Foto Instagram Hayden Panettiere
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Adicción y recuperación: La actriz también ha hablado públicamente sobre sus problemas con el consumo de sustancias y sobre las dificultades que enfrentó durante su recuperación. En sus relatos, describió ese proceso como complejo y no lineal.

 Foto ROLF VENNENBERND / EFE
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Maternidad y custodia:

Panettiere también abordó las críticas que recibió por sus decisiones como madre. La actriz estadounidense Hayden Panettiere tuvo una hija con el boxeador ucraniano Vladimir Klitschko. Pos su depresión postparto decidió ceder la custodia completa de la niña a él por su seguridad. Confesó que fue el acto de amor más grande que hizo. Al hablar de esa etapa, explicó las dificultades que enfrentó mientras intentaba priorizar el bienestar de su hija al mismo tiempo que lidiaba con problemas de salud y recuperación.

 Foto Lev Radin / Shutterstock
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Confesó que fue el acto de amor más grande que hizo. Al hablar de esa etapa, explicó las dificultades que enfrentó mientras intentaba priorizar el bienestar de su hija al mismo tiempo que lidiaba con problemas de salud y recuperación.

 Foto Kathy Hutchins / Shutterstock
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Fama e identidad:

La actriz explicó que interpretar personajes que atravesaban problemas similares a los suyos le dificultó separar sus experiencias personales de su trabajo. Explicó cómo su papel en la serie Nashville reflejó dolorosamente su propia lucha contra el alcoholismo y la depresión posparto, impidiéndole separar su vida real de la ficción. También reconoció que durante buena parte de su vida buscó constantemente la aprobación de los demás, incluso cuando eso significaba dejar de lado sus propias necesidades y límites.

 Foto Spotify
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El duelo por su hermano: En el podcast abrió su corazón sobre el profundo impacto emocional que le dejó la repentina muerte de su único hermano Jansen. Incluso afirmó que no ha podido superarlo y que estaba segura de nunca lo haría. El hermano de la actriz, Jansen Panettiere, murió el 19 de febrero de 2023 a los 28 años de edad. Falleció por causas naturales debido a una cardiomegalia (corazón agrandado) combinada con complicaciones en la válvula aórtica. Su familia confirmó a través de un comunicado médico que se trató de una afección del corazón que no había sido diagnosticada

 Foto s_bukley / Shutterstock
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Jansen se encontraba en su departamento en Nueva York cuando ocurrió su repentino fallecimiento. Al igual que su hermana mayor, él también inició su carrera como actor infantil y participó en producciones de Disney, Nickelodeon y en la serie The Walking Dead, además de dedicarse apasionadamente a la pintura en sus últimos años.

 Foto Hollywood / Shutterstock
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La conversación de Panettiere con Jay Shetty permitió abordar aspectos de su vida relacionados con el trauma, la salud mental, las adicciones, la maternidad y las presiones asociadas con la fama.Sus declaraciones también reflejaron algunas de las dificultades que enfrentó desde una edad temprana y que posteriormente desarrolló en sus memorias, This Is Me: A Reckoning.

 Foto Instagram Hayden Panettiere
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