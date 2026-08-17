Hayden Panettiere habló de su infancia, adicción y salud mental

Relación con su madre. Cuando tenía 19 años, Panettiere decidió dejar de contratar a su madre como su representante. La actriz le dijo que ya no quería que fuera su manager, sino su madre. Según contó, su ella le respondió: "Me perteneces". Y que no podía despedirla porque "Me lo debes".

La actriz explicó que posteriormente interpretó esa frase como una referencia al dinero, algo que la afectó profundamente y contribuyó al deterioro de la relación entre ambas.