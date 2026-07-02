Matan a balazos a dos personas en El Negrito, Yoro

Yoro

Dos personas perdieron la vida de forma violenta la mañana de este jueves en el municipio de El Negrito, Yoro, en la región norte de Honduras.

De momento se desconoce la identidad de las víctimas, cuyos cuerpos quedaron tendidos en una calle de tierra tras ser atacados a balazos por sujetos desconocidos que se dieron a la fuga tras cometer el doble crimen.

Agentes de la Policía Nacional ya se hallan en el lugar de los hechos e inician las primeras investigaciones, a la espera de los médicos forenses para el respectivo levantamiento de los cadáveres.