"Milagro en la montaña": así fue la búsqueda del niño de 3 años perdido 20 horas

San Pedro Sula, Honduras

El pequeño Mateo Natarén, de casi tres años, se convirtió ayer en un verdadero “milagro” para su familia. Tras 20 angustiosas horas de intensa búsqueda por parte de la familia, vecinos y agentes policiales, fue encontrado sano y salvo luego de permanecer solo en una zona montañosa de la colonia San Isidro, en El Progreso, Yoro, donde había desaparecido. La historia del menor comenzó a las 3:00 pm del martes. Según su familia, el niño se encontraba en casa de un tío jugando con un primo de cuatro años, cuando ambos se adentraron en la montaña cercana a la vivienda, lo que desencadenó de inmediato una intensa búsqueda.

La angustia de la familia aumentó cuando, una hora después de la desaparición, el menor de cuatro años —quien padece problemas de habla— regresó; sin embargo, Mateo no apareció. Todo cambió en la colonia San Isidro a las 11:00 a m de ayer, cuando dos familiares del menor avisaron que lo habían encontrado. Carlos Natarén, tío de Mateo, contó que tras una caminata de dos horas montaña arriba halló al niño entre unos matorrales. “Yo solo oraba a Dios para encontrar a mi sobrino vivo. Iba caminando y gritaba su nombre para ver si me contestaba. Un pastor me había dicho que lo encontraría, y fue al llegar a unos matorrales que lo vi sentadito entre la maleza, debajo de un árbol. Él se paró, se me tiró y lo agarré”, recordó.

“La razón de su vida”

Teodoro Natarén, abuelo de Mateo, contó entre lágrimas las angustiosas horas que pasó sin conocer el paradero de su nieto, a quien considera “la razón de su vida”. “Esto fue un verdadero tormento. Desde que nos dimos cuenta de que desapareció no paramos de buscarlo junto a los vecinos, con la esperanza de encontrarlo con vida, porque confiábamos en Dios. Él es un milagro”, dijo. Indicó que, cuando supo que su nieto había sido encontrado, corrió hacia la montaña y, al verlo, lo abrazó. “El niño, cuando me vio, se me tiró. Yo lo agarré y solo me dijo ‘Amado’, porque así me llama. Me sentí feliz y agradecido con Dios porque nos lo devolvió sano y salvo, y voy a volver a jugar con él”, relató Teodoro Natarén mientras secaba sus lágrimas y esperaba en su casa el regreso del pequeño. Asimismo, manifestó que, por la forma en la que desapareció su nieto, sospechaban que “un mal espíritu o el duende se lo llevaron. Muchos no creen en eso, pero el mal existe”.

Sandra Natarén acompañó a su hermana Carmen, madre de Mateo, al Ministerio Público en El Progreso, adonde el niño fue llevado tras ser encontrado para una evaluación médica. Según contó, los médicos determinaron que el menor no presentaba signos de violencia, aunque sí tenía pequeños rasguños en las piernas y los pies debido a la caminata. Además, indicaron que debía ser hidratado, ya que permaneció alrededor de 20 horas sin comer ni beber agua. “Las autoridades nos dijeron que mi niño está bien. Él es un milagro, nuestras oraciones fueron escuchadas. No paramos de buscarlo porque sabíamos que lo encontraríamos con vida. Fue Dios quien lo guardó de todo mal y lo cobijó con su manto”, manifestó entre lágrimas. La alegría volvió a la familia cuando Carmen y Sandra llevaron nuevamente a Mateo a su casa. Pasadas las 4:30 pm, llegaron a la vivienda, donde los esperaba el resto de sus familiares. Mateo fue recibido por su abuelo, quien lo abrazó con fuerza y le repetía que lo amaba. Mientras caminaba, el resto de la familia lo rodeó para saludarlo y expresar su alegría por verlo de nuevo. Sus dos hermanitas, con la inocencia propia de su edad, le preguntaban si había sido el duende quien se lo había llevado.