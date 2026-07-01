Condenan a pareja y suegra por explotar a cuatro menores en Puerto Cortés

San Pedro Sula, Honduras

La Sala II del Tribunal de Sentencia de los Juzgados de San Pedro Sula declaró culpables a Rosa Yadira Cortés Gutiérrez, Edwin Noel Ávila y Delmira Gutiérrez Bonilla por explotar laboralmente, maltratar y adoptar de forma irregular a cuatro menores de edad.

De acuerdo con la resolución emitida por la terna de jueces, los tres acusados fueron declarados culpables de los delitos de trata de personas agravada en la modalidad de trabajo forzado, dos delitos de lesiones agravadas y un delito de adopción irregular, en perjuicio de cuatro niños en Puerto Cortés, norte de Honduras

Según el Código Penal, el delito de trata de personas agravada contempla una pena de 15 a 20 años de prisión. A ello se suman dos delitos de lesiones agravadas, castigados con entre seis y diez años de cárcel cada uno; dos delitos de lesiones graves, con penas de tres a seis años por cada caso; y un delito de adopción irregular, sancionado con cuatro a seis años de prisión.

Si el tribunal impone las penas mínimas, los condenados podrían recibir 37 años de cárcel cada uno.

Según el fallo judicial, los condenados reclutaron a los menores y, mediante amenazas constantes, incluso de muerte, los obligaban a realizar extensas jornadas de recolección de material reciclable.