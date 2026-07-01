Condenan a pareja y suegra por explotar a cuatro menores en Puerto Cortés

La Sala II del Tribunal de Sentencia de los Juzgados de San Pedro Sula declaró culpables a Rosa Yadira Cortés Gutiérrez, Edwin Noel Ávila y Delmira Gutiérrez Bonilla por explotar laboralmente, maltratar y adoptar de forma irregular a cuatro menores de edad.
De acuerdo con la resolución emitida por la terna de jueces, los tres acusados fueron declarados culpables de los delitos de trata de personas agravada en la modalidad de trabajo forzado, dos delitos de lesiones agravadas y un delito de adopción irregular, en perjuicio de cuatro niños en Puerto Cortés, norte de Honduras
Según el Código Penal, el delito de trata de personas agravada contempla una pena de 15 a 20 años de prisión. A ello se suman dos delitos de lesiones agravadas, castigados con entre seis y diez años de cárcel cada uno; dos delitos de lesiones graves, con penas de tres a seis años por cada caso; y un delito de adopción irregular, sancionado con cuatro a seis años de prisión.
Si el tribunal impone las penas mínimas, los condenados podrían recibir 37 años de cárcel cada uno.
Según el fallo judicial, los condenados reclutaron a los menores y, mediante amenazas constantes, incluso de muerte, los obligaban a realizar extensas jornadas de recolección de material reciclable.
Las investigaciones establecen que, para evitar que escaparan, los niños eran encadenados mientras dormían en el suelo y permanecían bajo estricta vigilancia hasta concluir las labores que les eran asignadas.
Posteriormente, el material reciclable era trasladado a San Pedro Sula para su comercialización, lo que, de acuerdo con la investigación, les generaba ganancias de hasta 50,000 lempiras.
El Poder Judicial indicó que los menores también fueron víctimas de severos maltratos físicos y condiciones de abandono, entre ellos desnutrición, enfermedades y agresiones que les provocaron lesiones graves.
Entre los hechos acreditados durante el juicio se documentaron golpes, torturas y quemaduras en las manos. Asimismo, una de las víctimas perdió piezas dentales y sufrió lesiones en sus partes íntimas como consecuencia de los abusos atribuidos a los ahora condenados.
Captura y proceso judicial
Las tres personas fueron capturadas durante la Operación Amanecer, ejecutada en Puerto Cortés por la Fiscalía y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). En el operativo fueron rescatados los cuatro menores.
Posteriormente, el 13 de enero de 2026, la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas del Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal que dio inicio al proceso judicial, el cual culminó con el fallo condenatorio emitido el 30 de junio.
La audiencia de individualización de la pena fue programada para el próximo 7 de agosto.