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Video del momento del accidente que cobró la vida de Alejandra Reyes

Las cámaras captaron el instante en que la motocicleta en la que viajaba Alejandra Patricia Meza Reyes impactó contra una camioneta en La Esperanza, Intibucá. La joven falleció días después

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La Esperanza, Intibucá

Un video de seguridad captó el momento exacto del accidente de tránsito que dejó gravemente herida a Alejandra Patricia Meza Reyes, joven bailarina hondureña que falleció días después mientras recibía atención médica especializada.

Imagen del video del accidente en el que perdió la vida Alejandra Reyes.

Imagen del video del accidente en el que perdió la vida Alejandra Reyes.

El percance ocurrió la noche del pasado viernes frente a la terminal de Transportes Carolina, en la calle principal de La Esperanza, Intibucá, una zona de constante circulación vehicular y comercial.

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En las imágenes, que circulan en redes sociales, se observa a una motocicleta desplazándose por la vía cuando, repentinamente, impacta contra una camioneta que realizaba un giro hacia la izquierda.

La fuerza del choque provoca que los ocupantes de la motocicleta salgan proyectados sobre la carretera, mientras varias personas que se encontraban cerca reaccionan al accidente.

De acuerdo con los reportes preliminares, en la motocicleta viajaban Alejandra Patricia Meza Reyes, de aproximadamente 23 años, y Brayan Dubón, de unos 26 años.

Tras el impacto, ambos resultaron heridos y fueron auxiliados por miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes los trasladaron de emergencia al Hospital Enrique Aguilar Cerrato.

Debido a la gravedad de sus lesiones, Alejandra fue remitida posteriormente a un centro asistencial de Tegucigalpa, donde permaneció varios días luchando por su vida.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la joven falleció, provocando una profunda consternación entre familiares, amigos y compañeros del ámbito cultural.

Alejandra era integrante de Oro Lenca Ballet Folklórico de Honduras y también formó parte de la Banda Municipal de Petoa, Santa Bárbara, donde era reconocida por su talento, disciplina y compromiso con el arte.

Su muerte ha generado numerosas muestras de pesar en redes sociales. Mientras tanto, el video del accidente se ha convertido en una pieza clave para comprender cómo ocurrió el trágico hecho que hoy enluta a una familia y a toda una comunidad.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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