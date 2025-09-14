  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

La Esperanza celebra con orgullo a Honduras y destaca la riqueza lenca

El desfile se enmarcó en los elementos de la cultura lenca, fusionando trajes típicos, danzas tradicionales y expresiones artísticas modernas que simbolizan la riqueza ancestral.

La Esperanza celebra con orgullo a Honduras y destaca la riqueza lenca
1 de 10

Con mucho colorido, música hondureña y creatividad se llevaron a cabo los desfiles patrios en el barrio en La Esperanza, Intibucá celebrando los 204 años de Independencia.
La Esperanza celebra con orgullo a Honduras y destaca la riqueza lenca
2 de 10

Este año, las actividades estuvieron enmarcadas en el “Año de las Artes”, un lema que buscó resaltar el talento, la cultura y la identidad de la juventud estudiantil.
La Esperanza celebra con orgullo a Honduras y destaca la riqueza lenca
3 de 10

Los centros educativos participantes Escuela Juliana Vásquez y Monseñor Eusebio Rivera Alemán del barrio El Way, sorprendieron a la población con presentaciones llenas de innovación, donde el arte contemporáneo fue el protagonista.
La Esperanza celebra con orgullo a Honduras y destaca la riqueza lenca
4 de 10

En los cuadros figuraron y destacaron el cuadro de palillonas que arrancaron los aplausos de los asistentes.

La Esperanza celebra con orgullo a Honduras y destaca la riqueza lenca
5 de 10

Los elementos de la cultura lenca, fusionando trajes típicos, danzas tradicionales y expresiones artísticas modernas simbolizaron la riqueza ancestral de la región.
La Esperanza celebra con orgullo a Honduras y destaca la riqueza lenca
6 de 10

El desfile recorrió las principales calles de La Esperanza, donde cientos de pobladores se congregaron para admirar las carrozas, bandas de guerra y números culturales preparados por los estudiantes.
La Esperanza celebra con orgullo a Honduras y destaca la riqueza lenca
7 de 10

Maestros y padres de familia destacaron el esfuerzo de los jóvenes, quienes dedicaron semanas de preparación para ofrecer un espectáculo lleno de disciplina y entusiasmo.
La Esperanza celebra con orgullo a Honduras y destaca la riqueza lenca
8 de 10

La actividad también sirvió como espacio de convivencia comunitaria, fortaleciendo los lazos sociales y reafirmando el orgullo de pertenecer a una tierra con profundas raíces lencas.
La Esperanza celebra con orgullo a Honduras y destaca la riqueza lenca
9 de 10

Niños con orgullo y fervor patrio ondearon una gigante bandera de Honduras.
La Esperanza celebra con orgullo a Honduras y destaca la riqueza lenca
10 de 10

Al cierre de la jornada, las autoridades educativas y locales felicitaron a los estudiantes y docentes por mantener viva la esencia de las fiestas patrias, fusionando historia, cultura y arte.
Cargar más fotos