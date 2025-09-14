La Esperanza celebra con orgullo a Honduras y destaca la riqueza lenca

Con mucho colorido, música hondureña y creatividad se llevaron a cabo los desfiles patrios en el barrio en La Esperanza, Intibucá celebrando los 204 años de Independencia.
Este año, las actividades estuvieron enmarcadas en el “Año de las Artes”, un lema que buscó resaltar el talento, la cultura y la identidad de la juventud estudiantil.
Los centros educativos participantes Escuela Juliana Vásquez y Monseñor Eusebio Rivera Alemán del barrio El Way, sorprendieron a la población con presentaciones llenas de innovación, donde el arte contemporáneo fue el protagonista.
En los cuadros figuraron y destacaron el cuadro de palillonas que arrancaron los aplausos de los asistentes.
Los elementos de la cultura lenca, fusionando trajes típicos, danzas tradicionales y expresiones artísticas modernas simbolizaron la riqueza ancestral de la región.
El desfile recorrió las principales calles de La Esperanza, donde cientos de pobladores se congregaron para admirar las carrozas, bandas de guerra y números culturales preparados por los estudiantes.
Maestros y padres de familia destacaron el esfuerzo de los jóvenes, quienes dedicaron semanas de preparación para ofrecer un espectáculo lleno de disciplina y entusiasmo.
La actividad también sirvió como espacio de convivencia comunitaria, fortaleciendo los lazos sociales y reafirmando el orgullo de pertenecer a una tierra con profundas raíces lencas.
Niños con orgullo y fervor patrio ondearon una gigante bandera de Honduras.
Al cierre de la jornada, las autoridades educativas y locales felicitaron a los estudiantes y docentes por mantener viva la esencia de las fiestas patrias, fusionando historia, cultura y arte.