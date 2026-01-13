Acusados forzaban a menores a realizar extensas jornadas de reciclaje bajo amenazas, según el MP

Este martes, el Ministerio Público formalizó en la audiencia preliminar la acusación contra tres ciudadanos vinculados a la explotación laboral de menores de edad en Puerto Cortés.
De acuerdo con las investigaciones y los cargos presentados por el MP, a Rosa Yadira Cortés Gutiérrez, Edwin Noel Avila y Delmira Gutiérrez Bonilla se les vincula directamente como presuntos responsables de cuatro delitos de trata de personas agravada en la modalidad de trabajo forzado. Además, hay dos delitos de lesiones agravadas y dos delitos de lesiones graves en perjuicio de las víctimas.
Los acusados fueron capturados en la “Operación Amanecer” desarrollada el pasado 30 de noviembre de 2023 en Puerto Cortés, luego de una exhaustiva labor de investigación dirigida por el Ministerio Público en conjunto con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Asimismo, se indica que los acusados captaban a los menores para forzarlos a realizar largas y agotadoras jornadas de recolección de material reciclable bajo constantes amenazas.
Con el fin de impedir que escaparan, los responsables llegaban incluso a mantener a los niños encadenados hasta que concluían sus labores. Posteriormente, lo obtenido mediante este trabajo forzado era trasladado a San Pedro Sula, donde los captores obtenían ganancias ilícitas que fluctuaban entre 20 mil y 50 mil lempiras.
En este momento, las autoridades están “a la espera de la resolución del Juzgado de Letras de lo Penal para remitir el expediente para el desarrollo de la audiencia de juicio oral y público, donde se acreditará la responsabilidad de los acusados”.