Acusados forzaban a menores a realizar extensas jornadas de reciclaje bajo amenazas, según el MP

Puerto Cortés

Este martes, el Ministerio Público formalizó en la audiencia preliminar la acusación contra tres ciudadanos vinculados a la explotación laboral de menores de edad en Puerto Cortés.

De acuerdo con las investigaciones y los cargos presentados por el MP, a Rosa Yadira Cortés Gutiérrez, Edwin Noel Avila y Delmira Gutiérrez Bonilla se les vincula directamente como presuntos responsables de cuatro delitos de trata de personas agravada en la modalidad de trabajo forzado. Además, hay dos delitos de lesiones agravadas y dos delitos de lesiones graves en perjuicio de las víctimas.

Los acusados fueron capturados en la “Operación Amanecer” desarrollada el pasado 30 de noviembre de 2023 en Puerto Cortés, luego de una exhaustiva labor de investigación dirigida por el Ministerio Público en conjunto con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).