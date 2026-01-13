Hallan cuerpo de niña de nueve años arrastrada por el río Ulúa

San Pedro Sula

Según informaron fuentes de los equipos de rescate, la menor se encontraba bañándose junto a varios familiares en el sector del puente Nola , en La Lima, cuando fue sorprendida por el aumento repentino del caudal, lo que impidió que pudiera ser auxiliada a tiempo.

Ayer lunes se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de la niña María Sofía Cartagena Hernández , de nueve años, quien había sido reportada como desaparecida tras ser arrastrada por una crecida del río Ulúa.

El hecho ocurrió el domingo, día en que se inició un intenso operativo de búsqueda coordinado por cuerpos de emergencia, rescatistas y autoridades locales, quienes rastrearon distintos tramos del río hasta lograr ubicar a la menor río abajo.

El fallecimiento de la niña ha causado consternación entre familiares y pobladores de la zona, quienes lamentaron la tragedia y pidieron mayor precaución al momento de ingresar a ríos y quebradas, especialmente durante la temporada de lluvias.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar actividades recreativas en cuerpos de agua cuando existan alertas por crecidas o condiciones climáticas adversas, con el fin de prevenir nuevas tragedias.