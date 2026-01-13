Masa de aire frío provocará leve descenso de temperaturas y lluvias dispersas en Honduras

Tegucigalpa

Una masa de aire frío débil estará afectando al territorio hondureño este martes, generando un leve descenso en las temperaturas y la presencia de precipitaciones débiles en varias regiones del país, según informó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

De acuerdo con el pronóstico oficial, se esperan lluvias débiles dispersas y algunas precipitaciones moderadas de forma aislada en la región norte, mientras que en las zonas central, oriental y occidental se registrarán lluvias ligeras de manera ocasional.

El reporte meteorológico también indica que el oleaje en el litoral Caribe alcanzará entre 2 y 4 pies de altura, mientras que en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre 1 y 3 pies, condiciones consideradas normales para la navegación con precaución.

En cuanto a los datos astronómicos, este martes se presenta con fase lunar de cuarto menguante; la salida del sol ocurrió a las 6:16 de la mañana y su puesta será a las 5:39 de la tarde.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante los cambios leves de temperatura, especialmente en horas de la madrugada y la noche, así como a los conductores mantener prudencia en carreteras donde puedan presentarse lluvias intermitentes.

Copeco continuará monitoreando el comportamiento de este sistema atmosférico y brindando actualizaciones oportunas ante cualquier variación significativa en las condiciones climáticas.