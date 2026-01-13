  1. Inicio
Masa de aire frío provocará leve descenso de temperaturas y lluvias dispersas en Honduras

Este fenómeno climático provocará un leve descenso en las temperaturas y la presencia de lluvias dispersas en varias regiones del país, según informó la Copeco.

Imagen referencial de archivo sobre el clima en Honduras.
Tegucigalpa

Una masa de aire frío débil estará afectando al territorio hondureño este martes, generando un leve descenso en las temperaturas y la presencia de precipitaciones débiles en varias regiones del país, según informó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

De acuerdo con el pronóstico oficial, se esperan lluvias débiles dispersas y algunas precipitaciones moderadas de forma aislada en la región norte, mientras que en las zonas central, oriental y occidental se registrarán lluvias ligeras de manera ocasional.

El reporte meteorológico también indica que el oleaje en el litoral Caribe alcanzará entre 2 y 4 pies de altura, mientras que en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre 1 y 3 pies, condiciones consideradas normales para la navegación con precaución.

En cuanto a los datos astronómicos, este martes se presenta con fase lunar de cuarto menguante; la salida del sol ocurrió a las 6:16 de la mañana y su puesta será a las 5:39 de la tarde.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante los cambios leves de temperatura, especialmente en horas de la madrugada y la noche, así como a los conductores mantener prudencia en carreteras donde puedan presentarse lluvias intermitentes.

Copeco continuará monitoreando el comportamiento de este sistema atmosférico y brindando actualizaciones oportunas ante cualquier variación significativa en las condiciones climáticas.

