Congreso remite al CNE decreto publicado en La Gaceta para escrutinio total de las JRV

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional informó este lunes que remitió oficialmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) el Diario Oficial La Gaceta No. 37,039, de fecha 9 de enero de 2026, el cual contiene el Decreto No. 58-2025, aprobado en sesión extraordinaria del Pleno Legislativo celebrada el 8 de enero que ordena el escrutinio total de las más de 19 mil Juntas Receptoras de Votos. Mediante el Oficio No. 2-2026/CN, el Congreso trasladó el decreto a la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall García, para su trámite conforme a la ley, solicitando de manera respetuosa la realización del escrutinio total de votos ordenado en el decreto, publicado previamente en el Diario Oficial.

La comunicación fue suscrita por la Primera Secretaria del Congreso Nacional, Luz Angélica Smith, cumpliendo los procedimientos institucionales. "El Congreso Nacional reitera su firme y permanente compromiso con el respeto irrestricto a la Constitución de la República, la legalidad y la transparencia del proceso democrático, enfatizando que las decisiones adoptadas por el Pleno Legislativo, debidamente aprobadas y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta, son de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones del Estado, en garantía del respeto a la voluntad popular y del fortalecimiento del Estado de derecho en Honduras", sostiene la publicación emitida por el Congreso Nacional.

Rechazo a la medida