Congreso remite al CNE decreto publicado en La Gaceta para escrutinio total de las JRV

El Congreso Nacional informó este lunes que remitió oficialmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) el Diario Oficial La Gaceta No. 37,039, de fecha 9 de enero de 2026, el cual contiene el Decreto No. 58-2025, aprobado en sesión extraordinaria del Pleno Legislativo celebrada el 8 de enero que ordena el escrutinio total de las más de 19 mil Juntas Receptoras de Votos.
Mediante el Oficio No. 2-2026/CN, el Congreso trasladó el decreto a la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall García, para su trámite conforme a la ley, solicitando de manera respetuosa la realización del escrutinio total de votos ordenado en el decreto, publicado previamente en el Diario Oficial.
La comunicación fue suscrita por la Primera Secretaria del Congreso Nacional, Luz Angélica Smith, cumpliendo los procedimientos institucionales.
"El Congreso Nacional reitera su firme y permanente compromiso con el respeto irrestricto a la Constitución de la República, la legalidad y la transparencia del proceso democrático, enfatizando que las decisiones adoptadas por el Pleno Legislativo, debidamente aprobadas y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta, son de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones del Estado, en garantía del respeto a la voluntad popular y del fortalecimiento del Estado de derecho en Honduras", sostiene la publicación emitida por el Congreso Nacional.
Rechazo a la medida
La crisis electoral que vive Honduras desde las elecciones generales del pasado 30 de noviembre se ha agudizado nuevamente con la petición que hizo el sábado la presidenta del país, Xiomara Castro, al Consejo Nacional Electoral (CNE), que inicie "de inmediato" el conteo "voto por voto" de los comicios, aún cuando el organismo dio a conocer en diciembre los resultados oficiales.
La petición fue aprobada en una reunión del Consejo de Ministros convocado el sábado por Castro, con la participación, como invitado, del presidente de la junta directiva del Parlamento, Luis Redondo, proponente de la iniciativa de un nuevo conteo "voto por voto".
El viernes, en una sesión extraordinaria del Parlamento, sin más de 70 diputados opositores, a los que no se les permitió ingresar, según sus propias denuncias, una minoría, entre propietarios y suplentes del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), aprobó el nuevo conteo "voto por voto".
El decreto legislativo fue sancionado por la mandataria y publicado de inmediato en el diario oficial La Gaceta.
La resolución del Parlamento es cuestionada por la oposición, juristas, analistas y la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros sectores, que consideran improcedente la acción debido a que el CNE ya emitió una declaración oficial sobre las elecciones y declaró como nuevo presidente electo al candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, que fue apoyado públicamente por el presidente estadounidense, Donald Trump.