Crisis institucional se agrava tras sanción de decreto electoral

Tegucigalpa, Honduras

La sanción presidencial del decreto que ordena un nuevo escrutinio electoral convierte al Poder Ejecutivo , encabezado por Xiomara Castro, en corresponsable de decisiones del Legislativo que, según diversos sectores, se apartan del marco legal y desconocen la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La publicación de un decreto electoral, aprobado bajo dudas sobre la validez del quórum legislativo , provocó una crisis institucional sin precedentes que intensifica el choque entre poderes y pone en jaque la transición democrática nacional.

La crisis ha trascendido lo jurídico y se ha transformado en un conflicto político e institucional de alto riesgo.

La publicación del decreto en el diario oficial La Gaceta, apenas 24 horas después de una sesión legislativa ampliamente cuestionada, incrementó la incertidumbre y encendió las alertas en sectores políticos, jurídicos y sociales, que advierten sobre las consecuencias de validar actos sin respaldo legal.

El diputado liberal Marlon Lara calificó como “traición a la patria” la reciente actuación del Congreso Nacional, presidido por Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, al considerar que los legisladores que participaron en dicha sesión incurrieron en una falta que, según él, no prescribe.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Si las autoridades no proceden ahora, estos hechos deberán ser juzgados en el futuro”, advirtió el parlamentario, quien acusó al oficialismo de actuar de manera desesperada, sin legalidad y con el objetivo de generar confusión en la población.

A juicio del legislador, las acciones emprendidas buscan aferrarse al poder pese al rechazo político, por lo que hizo un llamado a la oposición y a los sectores democráticos a defender el respeto al proceso electoral y a la transición.

Desde el ámbito jurídico, Félix Ávila, abogado penalista, sostuvo que la sesión extraordinaria carece de legalidad al no contar con el quórum necesario de parlamentarios. Además, subrayó que el Congreso Nacional no tiene legitimidad constitucional para intervenir en asuntos electorales.

Ávila advirtió que la publicación del decreto en La Gaceta resulta especialmente peligrosa, ya que transmite una apariencia de legalidad institucional a un acto que, en esencia, carece de sustento jurídico.

Para el jurista, se trata de un intento desesperado por mantener el control político en medio de un escenario de transición de poder, lo cual podría tener consecuencias imprevisibles para el Estado de derecho.

Maribel Espinoza, diputada liberal, afirmó que la publicación del decreto evidencia la posible comisión de delitos tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, calificando el hecho como un desafío abierto al orden constitucional.

No obstante, Espinoza destacó el rol de las Fuerzas Armadas de Honduras como garantes de la alternancia en el poder, subrayando su reconocimiento a la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según la diputada, la institución castrense custodiará el material electoral y no lo entregará a terceros, pese a las presiones políticas.

“Haga lo que haga Luis Redondo y Xiomara Castro, la toma de posesión de diputados, alcaldes y del próximo presidente está garantizada”, afirmó.