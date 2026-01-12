Fuerzas Armadas ratifican respaldo a declaratoria del CNE y custodia del material electoral

Las Fuerzas Armadas de Honduras reiteraron este lunes su compromiso con la custodia del material electoral y el respeto a la declaratoria oficial emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en medio de la crisis política e institucional que rodea el proceso postelectoral.
El jefe militar, general Héctor Benjamín Valerio Ardón, afirmó que la institución castrense actúa conforme a las disposiciones de los órganos electorales competentes.
“El CNE y el Tribunal de Justicia Electoral son los órganos que actualmente están administrando la custodia del material electoral, nosotros simplemente estamos cumpliendo con las instrucciones que ellos han dado como órganos competentes para este tipo de situación”, dijo.
El alto oficial aseguró que las Fuerzas Armadas se mantiene en estado de alerta permanente para garantizar el cumplimiento de la declaratoria y el respeto a los plazos constitucionales del actual gobierno.
“Actualmente, las Fuerzas Armadas estamos en alerta constante, para poder demostrar y poder hacer que la declaratoria del Consejo Nacional Electoral pueda ser cumplida, y el 27 de enero igual la señora Presidenta de la República, ella misma lo ha mencionado, que no va a estar ni un día más ni un día menos en su mandato y nosotros igual; esa es la intención de la señora Presidenta de la República, igual nosotros estamos encaminados en la misma dirección”.
Valerio Ardón recordó que la misión constitucional de la institución armada está claramente establecida en la Carta Magna.
“Una de nuestras funciones que manda la carta magna del artículo 72 es garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República y es una misión que como Fuerzas Armadas la vamos a cumplir”.
El pronunciamiento del general se produce luego de que diputados de oposición aprobaran el jueves una resolución que instruye a las Fuerzas Armadas proceder contra el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, señalado del delito de traición a la patria.
No obstante, el jefe militar aclaró que hasta ahora no han recibido ninguna orden formal en ese sentido.
“Hasta este momento no he recibido ninguna solicitud. Es que no hay que confundir lo que es una solicitud con una orden. Y en ese caso creo que las Fuerzas Armadas estamos muy claros de nuestro rol constitucional. Hay instituciones encargadas de llevar ese tipo de operaciones. Y en algún momento, pues, si llega a esa orden, va a ser evaluada, analizada. Y también ustedes van a saber cuál es la posición de las Fuerzas Armadas. En este caso, en ningún momento se ha recibido esa orden. Y también están las instituciones encargadas para que puedan realizar ese tipo de actividad”.
Las declaraciones se dan en un contexto de creciente tensión política, con cuestionamientos a la declaratoria electoral y advertencias de distintos sectores sobre el riesgo de una ruptura del orden constitucional.
Crisis electoral
La crisis electoral que vive Honduras desde las elecciones generales del pasado 30 de noviembre se ha agudizado nuevamente con la petición que hizo el sábado la presidenta del país, Xiomara Castro, al Consejo Nacional Electoral (CNE), que inicie “de inmediato” el conteo “voto por voto” de los comicios, aún cuando el organismo dio a conocer en diciembre los resultados oficiales.
La petición fue aprobada en una reunión del Consejo de Ministros convocado el sábado por Castro, con la participación, como invitado, del presidente de la junta directiva del Parlamento, Luis Redondo, proponente de la iniciativa de un nuevo conteo “voto por voto”.
El viernes, en una sesión extraordinaria del Parlamento, sin más de 70 diputados opositores, a los que no se les permitió ingresar, según sus propias denuncias, una minoría, entre propietarios y suplentes del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), aprobó el nuevo conteo “voto por voto”.
El decreto legislativo fue sancionado por la mandataria y publicado de inmediato en el diario oficial La Gaceta.
La resolución del Parlamento es cuestionada por la oposición, juristas, analistas y la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros sectores, que consideran improcedente la acción debido a que el CNE ya emitió una declaración oficial sobre las elecciones y declaró como nuevo presidente electo al candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, que fue apoyado públicamente por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Tras la reunión del Consejo de Ministros, Redondo dijo a los periodistas en la Casa Presidencial que “hemos dado instrucciones para que del Congreso Nacional (Parlamento) se mande una nota al Consejo (CNE) con la copia de La Gaceta para que lo inicien de inmediato, caso contrario será el Congreso Nacional el que hará el escrutinio tal como establece la Constitución de la República, en el artículo 205, numeral 7”. EFE