Fuerzas Armadas ratifican respaldo a declaratoria del CNE y custodia del material electoral

Tegucigalpa

Las Fuerzas Armadas de Honduras reiteraron este lunes su compromiso con la custodia del material electoral y el respeto a la declaratoria oficial emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en medio de la crisis política e institucional que rodea el proceso postelectoral.

El jefe militar, general Héctor Benjamín Valerio Ardón, afirmó que la institución castrense actúa conforme a las disposiciones de los órganos electorales competentes.

“El CNE y el Tribunal de Justicia Electoral son los órganos que actualmente están administrando la custodia del material electoral, nosotros simplemente estamos cumpliendo con las instrucciones que ellos han dado como órganos competentes para este tipo de situación”, dijo.

El alto oficial aseguró que las Fuerzas Armadas se mantiene en estado de alerta permanente para garantizar el cumplimiento de la declaratoria y el respeto a los plazos constitucionales del actual gobierno.

“Actualmente, las Fuerzas Armadas estamos en alerta constante, para poder demostrar y poder hacer que la declaratoria del Consejo Nacional Electoral pueda ser cumplida, y el 27 de enero igual la señora Presidenta de la República, ella misma lo ha mencionado, que no va a estar ni un día más ni un día menos en su mandato y nosotros igual; esa es la intención de la señora Presidenta de la República, igual nosotros estamos encaminados en la misma dirección”.

Valerio Ardón recordó que la misión constitucional de la institución armada está claramente establecida en la Carta Magna.

“Una de nuestras funciones que manda la carta magna del artículo 72 es garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República y es una misión que como Fuerzas Armadas la vamos a cumplir”.

El pronunciamiento del general se produce luego de que diputados de oposición aprobaran el jueves una resolución que instruye a las Fuerzas Armadas proceder contra el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, señalado del delito de traición a la patria.

No obstante, el jefe militar aclaró que hasta ahora no han recibido ninguna orden formal en ese sentido.