Este respaldo del nuevo jefe militar a la declaratoria del CNE fue grabado en diciembre de 2025

Las declaraciones del jefe de las Fuerzas Armadas son erróneamente divulgadas en el contexto actual postelectoral. En realidad fueron emitidas en diciembre de 2025

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 14:47 -
  • Paola Ávila
El general Héctor Valerio asumió la jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, en sustitución de Roosevelt Hernández.

 Imagen: Marvin Salgado/LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras
Un video difundido en redes sociales, presuntamente grabado el 10 de enero de 2026, muestra al jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Valerio, declarando que la institución castrense respaldará la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE).

No obstante, la grabación no es reciente. La declaración fue difundida por la cuenta oficial de las Fuerzas Armadas en diciembre de 2025, antes de que el CNE emitiera la declaratoria, y no en enero de 2026.

“Estamos manteniendo la custodia y vigilancia del material electoral y vamos apoyar la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (...) Confíen en sus Fuerzas Armadas. Estamos con el pueblo, nos debemos al pueblo y venimos del pueblo”, se escucha decir el jefe militar en una secuencia de TikTok, compartida más de 120 veces desde el 10 de enero.

El Congreso Nacional, bajo la presidencia de Luis Redondo, aprobó el 8 de enero, en una sesión extraordinaria con la participación de 68 diputados (oficialistas, entre titulares y suplentes) el recuento total de votos en los tres niveles electivos.

Un día después, la presidenta Xiomara Castro publicó el decreto en el diario oficial La Gaceta, oficializando la revisión de los resultados de las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre, a tan solo 16 días de la toma de posesión del presidente electo, Nasry Asfura.

Fuentes confirmaron a EH Verifica que, durante el Consejo de Ministros del 10 de enero, se solicitó al jefe militar el material electoral para iniciar el conteo.

Héctor Benjamín Valerio asumió el 18 de diciembre de 2025 como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, en sustitución del general Roosevelt Hernández, quien fue criticado por presuntamente actuar como “activista del partido Libertad y Refundación”.

Video de 2025

Una búsqueda inversa en Google, realizada a partir de un fotograma clave del video, permitió localizar el clip original. Este fue publicado el 20 de diciembre de 2025 en la cuenta oficial de las Fuerzas Armadas en TikTok.

@fuerzasarmadashn “Confíen en sus Fuerzas Armadas. Estamos con el pueblo, nos debemos al pueblo y venimos del pueblo. Cumplimos nuestra misión conforme a la Constitución de la República, garantizando la custodia del material electoral y respaldando el respeto absoluto a la voluntad popular. Esta misión será un éxito.” Palabras del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las #FFAA ♬ Military Tension - Steve Ralph

Un segundo video de la misma comparecencia, difundido en el perfil oficial, confirma que las declaraciones fueron realizadas durante la visita de las Fuerzas Armadas al Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).

@fuerzasarmadashn #EntrevistaJEMC || Durante su visita a las instalaciones del #CLE, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de Brigada, Héctor Benjamín Valerio Ardón, destacó que las Fuerzas Armadas se mantienen firmes en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales, brindando seguridad, custodia y vigilancia al material electoral. Asimismo, reiteró que el apoyo al Consejo Nacional Electoral es permanente y se extenderá hasta la conclusión oficial del proceso, como garantía de orden, transparencia y estabilidad para el pueblo hondureño. #FuerzasArmadasHN ♬ Military Tension - Steve Ralph

Por lo tanto, las declaraciones del jefe de las Fuerzas Armadas han sido difundidas fuera de contexto en redes sociales. En realidad, fueron grabadas al 20 de diciembre de 2025, y no a enero de 2026.

