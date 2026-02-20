Video de supuesto “therian” en taxi es una parodia grabada en México, no en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que muestra a una persona identificada como "therian" dentro de un taxi, supuestamente en Honduras. No obstante, es falso. El contenido fue grabado en León, México, y creado con fines humorísticos. “Primer Theriem en honduras señores”, dice textualmente el mensaje sobrepuesto en el video compartido en Facebook el 18 de febrero de 2026.

Los "therians" son personas que se identifican espiritualmente o a nivel de identidad con un animal y que suelen expresarlo a través de comportamientos simbólicos como el uso de máscaras o accesorios alusivos. La comunidad existe desde la década de los noventa, su reciente viralidad se debe a la difusión de videos en redes sociales, principalmente TikTok. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Parodia grabada en México

LA PRENSA Verifica rastreó el origen del video mediante una búsqueda inversa en Google Lens. Una publicación de Metro Ecuador, titulada "Rompe el silencio y revela la verdad el conductor de taxi que bajó a una pasajera que se identifica therian", difundida el 20 de febrero de 2026, señala que el conductor que grabó el clip es originario de León, México. Además, identifica al creador del contenido y explica que la escena fue actuada y no corresponde a una hecho real. El usuario @palominosoy en TikTok, publicó el video original el 18 de febrero de 2026, acompañado del texto: “Uber, baje a un therian”. En los últimos tres segundos del clip aparece la palabra “parodia”, que confirma su carácter humorístico.

Ante la viralidad del contenido, el mismo usuario publicó un segundo video el 19 de febrero, en el que reiteró que se trataba de una parodia y pidió a los usuarios no creer todo lo que circula en internet.