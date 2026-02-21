Fracasa primer evento de "therians" en México; solo los organizadores asistieron

Ciudad de México

El primer evento público en Ciudad de México de los conocidos como 'therians', personas que se identifican y actúan como animales, acaparó ayer viernes un gran interés, pero terminó en un rotundo fracaso al asistir tan solo los organizadores, y ningún miembro de este incipiente colectivo. A pesar de que la convocatoria en redes sociales era a las 14:00 hora local (20:00 GMT) en la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM), al punto de encuentro acudieron decenas de medios de comunicación y centenares de curiosos, pero en ningún momento se vio rastro de algún 'therian', para decepción de los organizadores y de los asistentes.

En las últimas semanas en México, el término 'therian', personas que se identifican o tienen una conexión psicológica o espiritual con un animal no humano, ha llegado al internet y las redes sociales con fotografías y videos de personas que portan máscaras y disfraces de animales y hasta replican sus movimientos. Con este primer evento público en la capital mexicana, se quería crear un espacio de "libre convivencia" para las personas identificadas como 'therians', explicó Levi Gallardo, uno de los organizadores de la reunión. No obstante, lamentó el resultado final, que justificó porque las personas participantes se "están cohibiendo por la gente que hay, por la viralidad que tuvo el evento".