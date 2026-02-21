Al 20 de febrero, es falso que el Congreso aprobó la lectura obligatoria de la Biblia en escuelas de Honduras

“Honduras aprueba la lectura obligatoria de la biblia en las aulas”, dice textualmente la entrada de una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 17 de febrero de 2025.

Esta comisión estará encargada de dialogar con las iglesias y la Secretaría de Educación para la posible implementación de la lectura de la Biblia en las escuelas públicas del país, a fin de que, en un plazo de 30 días, presente un plan de lectura.

Sin embargo, esto es falso. En realidad, lo que aprobó el Congreso Nacional fue una moción para crear una comisión de diputados que analizará la implementación de la lectura de la Biblia en centros educativos públicos.

San Pedro Sula, Honduras Circula en redes sociales una publicación que asegura que el Congreso Nacional aprobó la lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas de Honduras.

La discusión continúa y se espera que, dentro de 30 días, la comisión especial cuente con el apoyo de las iglesias y la Secretaría de Educación para formular nuevamente la moción.

Para ello, el Congreso creó una comisión especial que incluye parlamentarios, representantes de la Secretaría de Educación y líderes religiosos para diseñar un proyecto y un manual de implementación.

La moción busca integrar la lectura de pasajes bíblicos como parte de un plan nacional de formación en valores y principios éticos para estudiantes de educación básica y media.

En las últimas semanas ha generado amplio debate en Honduras la propuesta impulsada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, para promover la lectura de la Biblia en los centros educativos del país, una iniciativa que ha sido interpretada por algunos sectores como un intento de establecer ese texto con carácter obligatorio en las escuelas públicas.

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Congreso Nacional + aprueba + lectura obligatoria + Biblia” no arrojó resultados que confirmen que se haya aprobado una medida obligatoria.

Lo que sí se encontró en el rastreo fue una moción presentada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, con el fin de crear una comisión que dialogue con las iglesias y la Secretaría de Educación para la implementación de la lectura de la Biblia en las escuelas públicas del país.

De acuerdo con Zambrano, “la moción no busca imponer una religión, sino fortalecer valores y principios en la niñez y la juventud hondureña”.

En ese sentido, se plantea que la lectura de textos bíblicos, en caso de aprobarse, sea una herramienta formativa y cultural dentro del sistema educativo, sin carácter obligatorio.

Para ello, la comisión tiene un plazo de 30 días para presentar una propuesta estructurada que será discutida en el pleno del Congreso.

La intención, según los impulsores, es que la iniciativa se enfoque en promover la “convivencia armónica, la no violencia y la educación en valores”, como respuesta a la percepción de una crisis social que afecta a las nuevas generaciones.

La comisión especial comenzará el diálogo con sectores educativos, religiosos y sociales para definir los lineamientos del plan nacional de lectura. Se espera que la discusión incluya aportes de docentes, psicólogos y representantes de diferentes denominaciones, con miras a presentar una propuesta final al pleno del Congreso.

Arnold Burgos, presidente de la comisión especial multipartidaria para la lectura de la Biblia en centros educativos, informó que continúa la socialización del proyecto con iglesias y otros sectores, ampliándose el plazo de 30 a 90 días.

“No han solicitado las iglesias que se extienda el tiempo; lo que se ha aprobado es ampliar el plazo de 30 a 90 días para continuar con la socialización”, expresó.

Entre los primeros acuerdos alcanzados, Burgos reveló que se estableció que “si un padre no desea que a su hijo se le lea la palabra de Dios, no habrá ningún problema ni se aplicará ninguna sanción”.

Asimismo, añadió que no se realizarán modificaciones a los artículos 77 y 151 de la Constitución de la República, en los que se establece el carácter laico del Estado.

En conclusión, al 20 de febrero es falso que el Congreso Nacional haya aprobado la lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas de Honduras. Lo que se admitió fue la creación de una comisión especial encargada de analizar y socializar una posible propuesta sobre la lectura de textos bíblicos en centros educativos públicos.

La iniciativa aún se encuentra en etapa de discusión y diálogo con iglesias, la Secretaría de Educación y otros sectores, y no implica carácter obligatorio ni reformas al principio constitucional que establece que el Estado es laico.