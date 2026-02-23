El secretario de Seguridad de Honduras no condenó la muerte de El Mencho en México

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un arte que atribuye al secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, una supuesta declaración en la que condena la muerte del narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, es falso: no hay registros oficiales ni publicaciones en medios de comunicación que respalden esa cita atribuida a Velásquez. "CONDENAMOS LA BRUTAL MUERTE DE NEMESIO OSEGUERA SERVANTES EL TAMBIÉN TENÍA DERECHOS COMO CUALQUIER PERSONA NOSOTROS EL PARTIDO NACIONAL NO VAMOS A DAÑAR A NINGUNO CRIMINAL ELLOS SON PERSONAS TAMBIÉN", se lee literalmente en el arte difundido en Facebook, compartido decenas de veces desde el 22 de febrero.

Autoridades mexicanas reportaron el 22 de febrero de 2026 la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como uno de los narcotraficantes más buscados del país. Tras el hecho, se registraron reacciones violentas atribuidas a su organización en distintos puntos de México. En Tapalpa, Jalisco, las autoridades activaron el Código Rojo, el nivel máximo de alerta en los protocolos estatales de seguridad. La medida implica la suspensión de actividades en la ciudad y otras restricciones operativas con el objetivo de salvaguardar a la población.

No hay registro