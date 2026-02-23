El Señor de los Gallos: el pasatiempo que marcó la vida del capo El Mencho

Ciudad de México, México

El apodo de “El Señor de los Gallos” acompañó durante años a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, jefe y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien murió en un operativo militar en Tapalpa (Jalisco), y ha desatado una ola de violencia en varios estados de México. El sobrenombre nació por su afición a las peleas de gallos, una práctica en la que realizaba apuestas millonarias incluso mientras consolidaba su poder dentro del crimen organizado.

Antes de convertirse en uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, Oseguera era llamado “El Gallero”. Con el tiempo y el crecimiento de su influencia, el apodo evolucionó hasta “El Señor de los Gallos”. Testimonios difundidos en 2016 señalan que asistía a palenques privados, rodeado de hombres armados, donde se apostaban grandes sumas de dinero e incluso droga. Según esos relatos, en una ocasión habría apostado hasta dos millones de pesos en una sola pelea. Los eventos se realizaban a puerta cerrada y los gallos, considerados finos, podían costar más de 15 mil pesos cada uno. En esos espacios, las apuestas no solo eran en efectivo, también incluían dólares y estupefacientes.

Sin embargo, su historia comenzó lejos de los reflectores. Nacido en 1966 en Michoacán, dejó la escuela en quinto grado para trabajar en el cultivo de aguacate. Con el tiempo se vinculó al Cártel del Milenio y comenzó a participar en el tráfico de marihuana y amapola, ampliando después sus operaciones hacia Estados Unidos. En 1992 fue detenido en California por delitos relacionados con drogas y pasó varios años en prisión. Tras ser deportado a México en 1997, se integró a la policía municipal de Tomatlán, Jalisco, mientras mantenía vínculos con el narcotráfico. Su ascenso fue constante hasta fundar en 2009 el CJNG, organización que rápidamente se expandió por gran parte del territorio mexicano. Aunque no tenía el perfil mediático de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos, la figura de "El Mencho" se convirtió en una de las más temidas dentro y fuera de México. A sus 59 años, acumulaba más de tres décadas vinculadas al crimen organizado. Su muerte, reportada el domingo, provocó una fuerte reacción en el país y abrió interrogantes sobre el futuro del CJNG. Los analistas advierten que el impacto no solo afecta a México, actualmente gobernado por Claudia Sheinbaum, sino también a otras naciones de la región donde el grupo criminal mantiene presencia. Oseguera era considerado el narcotraficante más buscado por el Gobierno de Estados Unidos. Las autoridades ofrecieron millones de dólares de recompensa por información que condujera a su captura. La justicia estadounidense lo tenía en la mira desde hace décadas; en 1994 ya había cumplido una condena por tráfico de heroína.