¿Quién fue El Tuli, la mano derecha de El Mencho y abatido en operativo federal?

Jalisco, México.

Hugo “N”, conocido con el alias de El Tuli, fue identificado por autoridades federales como uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y considerado hombre de confianza de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, quien murió ayer durante un operativo militar.

De acuerdo con lo expuesto por el secretario mexicano Ricardo Trevilla durante la conferencia de prensa matutina, El Tuli desempeñaba funciones clave dentro de la estructura criminal, particularmente en el manejo logístico y financiero. Era señalado como el responsable de coordinar el movimiento de recursos y dinero dentro de la organización.

Tras la muerte de Oseguera, Hugo “N” habría asumido ayer la coordinación de las acciones de respuesta del grupo delictivo.