¿Quién fue El Tuli, la mano derecha de El Mencho y abatido en operativo federal?

Hugo “N”, conocido con el alias de El Tuli, fue identificado por autoridades federales como uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y considerado hombre de confianza de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, quien murió ayer durante un operativo militar.
De acuerdo con lo expuesto por el secretario mexicano Ricardo Trevilla durante la conferencia de prensa matutina, El Tuli desempeñaba funciones clave dentro de la estructura criminal, particularmente en el manejo logístico y financiero. Era señalado como el responsable de coordinar el movimiento de recursos y dinero dentro de la organización.
Tras la muerte de Oseguera, Hugo “N” habría asumido ayer la coordinación de las acciones de respuesta del grupo delictivo.
Según el Gabinete de Seguridad, se refugió en el municipio de El Grullo, desde donde presuntamente ordenó una serie de bloqueos carreteros e incendios de vehículos en distintas vías de comunicación del estado.
Las investigaciones oficiales indican que también habría instruido ataques contra instalaciones gubernamentales, negocios y bases de la Guardia Nacional, en un intento por generar presión tras la caída del líder del CJNG. Además, se informó que ofreció 20 mil pesos a integrantes del grupo criminal por cada militar que fuera asesinado durante los disturbios.
Ante el incremento de la violencia, el Ejército desplegó fuerzas especiales en la región. Elementos de la Brigada de Fusileros Paracaidistas localizaron a El Tuli en El Grullo. Según la versión oficial, al verse rodeado intentó escapar a bordo de un vehículo y abrió fuego contra los militares, quienes repelieron la agresión. En el enfrentamiento perdió la vida.
Las autoridades señalaron que su abatimiento forma parte de las acciones implementadas para contener la violencia generada tras la muerte del líder del CJNG y debilitar la estructura operativa del grupo criminal.