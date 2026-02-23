¿Qué pasará con el cuerpo de El Mencho tras su abatimiento por fuerzas federales?

Ciudad de México, México

La captura y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), marcó un día de tensión en México. Las fuerzas federales desplegaron un operativo coordinado que puso en alerta a varios estados del país y generó reacciones inmediatas de las autoridades y de la población. Un día después, la presidenta Claudia Sheinbaum dedicó su conferencia matutina desde el Palacio Nacional a informar sobre el operativo, la muerte del narcotraficante y las acciones tomadas para garantizar la seguridad en el país.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la fiscalía general de la República (FGR) validó la identidad de los cuerpos de El Mencho y de sus colaboradores abatidos, que permanecen en sus instalaciones. García Harfuch detalló que los restos del líder criminal podrán ser entregados a sus familiares si así lo solicitan, conforme al protocolo legal establecido.

Durante la tarde del domingo, una ambulancia de servicios periciales trasladó los cuerpos a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) sobre Paseo de la Reforma, custodiada por vehículos de la Guardia Nacional. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse El operativo se planeó tras seguir los movimientos de personas cercanas a El Mencho. Según Sedena, la ubicación exacta se logró gracias al seguimiento de su pareja sentimental en Tapalpa, Jalisco. Al percatarse de la presencia de las fuerzas federales, Nemesio Oseguera intentó escapar y se ocultó entre la maleza, lo que derivó en un enfrentamiento armado donde resultó herido. La colaboración de Estados Unidos proporcionó información de inteligencia que permitió a las fuerzas mexicanas planear la operación con mayor precisión, según confirmó el general Ricardo Trevilla. La acción fue ejecutada por personal de la Guardia Nacional y Fuerzas Especiales, incluyendo la Fuerza de Reacción Inmediata, y se había coordinado desde el 21 de febrero.

García Harfuch aseguró que el Gabinete de Seguridad está preparado ante posibles reestructuraciones del CJNG, ante el vacío de poder que dejó El Mencho, y que se mantendrán atentos a cualquier reacción violenta del cártel. Durante la jornada, se registraron narcobloqueos, quema de vehículos y ataques a comercios y gasolinaras en 15 estados, entre ellos Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Nayarit y Tamaulipas, aunque el secretario confirmó que las vialidades fueron liberadas el mismo domingo. La presidenta Sheinbaum negó los rumores de que se hubiera refugiado en un búnker, asegurando que permaneció informada y en contacto con las autoridades durante todo el operativo. Sheinbaum también destacó que México mantiene la gobernabilidad y la calma tras los hechos, y que las actividades cotidianas continúan con normalidad en la mayor parte del país.