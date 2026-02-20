Es apócrifo que la Escuela de Biología de la UNAH realizará un convivio para “therians”

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula un arte gráfico que anuncia un supuesto convivio para “therians” (personas que se identifican con animales) que supuestamente organizará la Escuela de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) el sábado 21 de febrero de 2026. Sin embargo, la información es falsa. La Escuela de Biología de la UNAH desmintió la realización de esa actividad. Además, no existen registros en las redes sociales ni en el sitio web oficial de la UNAH que respalden la organización del evento. “Mega Convivio Therian. Sábado 21 de febrero. UNAH - En el lobby del J1”, se lee en la imagen de un afiche que circula por WhatsApp desde el 18 de febrero de 2026.

Los therian son personas que se identifican internamente con un animal no humano como parte de su identidad. Esta autopercepción no implica una transformación física ni la creencia de poseer un cuerpo animal, sino una conexión que describen como psicológica, espiritual o simbólica. Se trata de un fenómeno principalmente vinculado a entornos digitales. La mayoría de los therian interactúa y comparte experiencias a través de redes sociales y foros en línea, donde han encontrado espacios para expresar su identidad. Aunque algunos pueden adoptar comportamientos simbólicos relacionados con su animal, no es una práctica generalizada ni necesariamente visible en espacios públicos. En plataformas como TikTok, este tipo de contenido ha ganado visibilidad, especialmente entre adolescentes y jóvenes, lo que ha contribuido a que el fenómeno se vuelva tendencia en febrero de 2026.

Lo desmienten

Una búsqueda en Google con las palabras clave “convivio + therians + Escuela de Biología + UNAH” no arrojó resultados que evidencien la programación del evento. Asimismo, una revisión de las cuentas oficiales en redes sociales de la Escuela de Biología y de la UNAH no encontró ninguna publicación relacionada con esa actividad en las instalaciones de la máxima casa de estudios. Por el contrario, el rastreo permitió identificar una publicación en la cuenta oficial de Facebook de la Escuela de Biología de la UNAH en la que desmienten la organización de un convivio para “therians”. “La Facultad de Ciencias de la UNAH Universidad Nacional Autónoma de Honduras informa a la sociedad en general que la información que circula en redes sociales asociada a esta institución no es oficial”, indicó la unidad académica en un comunicado. Además, la institución exhortó a la comunidad universitaria a informarse únicamente a través de los canales oficiales.