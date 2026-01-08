Diputados de oposición aprueban resolución que pide captura de Redondo

Tegucigalpa, Honduras.

La resolución fue leída por la diputada liberal Maribel Espinoza durante una sesión autoconvocada por los más de 70 diputados de oposición, celebrada en medio del conflicto institucional y político.

En medio de la creciente tensión política, los diputados de oposición aprobaron este jueves una resolución que instruye a las Fuerzas Armadas proceder contra el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo , señalado del delito de traición a la patria.

En el planteamiento de la resolución, Espinoza solicitó acciones no solo contra Redondo, sino también contra los integrantes de la Comisión Permanente, a quienes responsabiliza de intentar suplantar atribuciones que corresponden exclusivamente al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según lo expuesto, el titular del Legislativo habría convocado al pleno con el objetivo de arrogarse competencias que no le corresponden al Congreso Nacional, lo que configura un intento de ruptura del orden constitucional.

El documento aprobado establece además que, en caso de que el Fiscal General no colabore con las acciones orientadas al restablecimiento del orden constitucional, la responsabilidad deberá ser asumida por el Fiscal General Adjunto y, de manera subsidiaria, por el Director de Fiscales.

La resolución fue sometida a votación y resultó aprobada por unanimidad de los 74 diputados presentes, luego de que se concediera la dispensa de dos debates, lo que permitió su aprobación inmediata.

La solicitud se fundamenta en el artículo 272 de la Constitución de la República, señalando que los implicados deberán ser puestos a disposición de la autoridad competente para ser enjuiciados por el delito de traición a la patria.