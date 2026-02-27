Caen nueve integrantes del Cartel del Golfo

Ciudad de México, México

Nueve presuntos integrantes del Cartel del Golfo fueron detenidos en Matamoros (Tamaulipas), en el noreste de México, entre ellos Antonio Guadalupe ‘N’, acusado de graves delitos en México y Estados Unidos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó en su cuenta de X de estos arrestos de presuntos integrantes del Cartel del Golfo, organización considerada "terrorista" en Estados Unidos.

Antonio Guadalupe 'N' era buscado por los delitos de "extorsión, secuestro, tráfico de armas, de personas y drogas" en los dos países norteamericanos.

Junto a los nueve detenidos, las autoridades mexicanas se incautaron de varias armas de gran potencia, incluidos fusiles Barret calibre 50, lanzacohetes y granadas, así como cartuchos, equipo táctico y vehículos.