Mujer muere atropellada por un motociclista en La Ceiba

Un lamentable accidente vial se registró la mañana de este martes en la carretera CA-13, específicamente a unos 200 metros de la posta policial de Bonito, en La Ceiba.
En el hecho perdió la vida una mujer que, debido a que no portaba documentos, fue reportada como desconocida. Se conoció que la ahora occisa intentó cruzar la vía y fue embestida por un motociclista.
Según información de vecinos de la zona, la víctima era una persona en situación de calle que residía en la colonia Roberto Padilla.
Por su parte, el motociclista involucrado resultó con heridas de consideración y fue trasladado de emergencia a un centro hospitalario para recibir atención médica.
Agentes de Dirección de Vialidad y Transporte llegaron al lugar para realizar el informe del accidente y determinar responsabilidades.