Mujer muere atropellada por un motociclista en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.

​Un lamentable accidente vial se registró la mañana de este martes en la carretera CA-13, específicamente a unos 200 metros de la posta policial de Bonito, en La Ceiba.​

En el hecho perdió la vida una mujer que, debido a que no portaba documentos, fue reportada como desconocida. Se conoció que la ahora occisa intentó cruzar la vía y fue embestida por un motociclista.

Según información de vecinos de la zona, la víctima era una persona en situación de calle que residía en la colonia Roberto Padilla.​