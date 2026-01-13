  1. Inicio
  2. · Sucesos

Mujer muere atropellada por un motociclista en La Ceiba

El accidente vial ocurrió a unos 500 metros de la posta de Bonito en La Ceiba. La víctima fue reportada como desconocida

  • Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 09:53 -
  • Carlos Molina
Mujer muere atropellada por un motociclista en La Ceiba

La mujer fue reportada como desconocida, no contaba con documentos de identificación.

 Foto: Carlos Molina / LA PRENSA
La Ceiba, Atlántida.

​Un lamentable accidente vial se registró la mañana de este martes en la carretera CA-13, específicamente a unos 200 metros de la posta policial de Bonito, en La Ceiba.​

En el hecho perdió la vida una mujer que, debido a que no portaba documentos, fue reportada como desconocida. Se conoció que la ahora occisa intentó cruzar la vía y fue embestida por un motociclista.

Según información de vecinos de la zona, la víctima era una persona en situación de calle que residía en la colonia Roberto Padilla.​

El accidente ocurrió a unos 200 metros de la posta policial de Bonito, en La Ceiba.​

El accidente ocurrió a unos 200 metros de la posta policial de Bonito, en La Ceiba.​

 (Foto: Carlos Molina / LA PRENSA)

Por su parte, el motociclista involucrado resultó con heridas de consideración y fue trasladado de emergencia a un centro hospitalario para recibir atención médica.​

Hallan cuerpo de niña de nueve años arrastrada por el río Ulúa

Agentes de Dirección de Vialidad y Transporte llegaron al lugar para realizar el informe del accidente y determinar responsabilidades.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias