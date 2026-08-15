Matan a Jesús Guardado cuando se dirigía a trabajar a la Mina El Mochito

LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA

La víctima fue identificada como Jesús René Guardado Castellanos, de aproximadamente 39 años, quien se movilizaba por un tramo carretero cuando fue interceptado por desconocidos.

Un trabajador perdió la vida tras ser atacado a disparos la mañana de este sábado cuando se dirigía hacia su lugar de trabajo en la Mina El Mochito, en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara.

El ataque armado ocurrió en la carretera que conecta las comunidades de Nueva Esperanza y La Unión Suyapa, en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara.

Guardado Castellanos era originario de Quelepa y residía en la comunidad de El Edén, en Santa Cruz de Yojoa. Al momento del ataque se dirigía hacia sus labores en la Mina El Mochito.

Hasta el momento no se han establecido el móvil del crimen ni la identidad de los responsables.

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Las autoridades se desplazaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y recopilar evidencias que permitan esclarecer el asesinato de Jesús René Guardado Castellanos y dar con los responsables del ataque.