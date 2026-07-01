Identifican a los hermanos asesinados a balazos en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.

De acuerdo con información preliminar y el testimonio de vecinos, ambos eran perseguidos por varios hombres armados en horas de la noche del martes cuando intentaban ponerse a salvo. Sin embargo, fueron alcanzados por sus atacantes, quienes les dispararon en repetidas ocasiones.

Las víctimas fueron identificadas como Osman Naín Jiménez Munguía , de 26 años, y Darwin Javier Padilla Jiménez , quienes, según confirmó la Policía, eran hermanos.

Las autoridades identificaron este miércoles a los dos jóvenes que fueron asesinados a balazos en la colonia Lomas de Buenos Aires, uno de los sectores considerados de mayor incidencia delictiva en La Ceiba.

Tras el ataque, los cuerpos quedaron tendidos a un costado de la calle, entre la maleza y a escasa distancia uno del otro, mientras los responsables escapaban del lugar con rumbo desconocido.

Equipos de la Policía Nacional y de Medicina Forense se desplazaron a la escena para realizar el levantamiento de los cadáveres e iniciar las primeras diligencias investigativas.

Uno de los aspectos que ahora forma parte de las pesquisas es que uno de los fallecidos portaba un pasamontañas al momento del ataque. Las autoridades buscan establecer si ese elemento guarda relación con el crimen o con las circunstancias en las que ocurrió.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por el doble homicidio y tampoco se ha informado sobre el posible móvil del hecho.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) mantiene abiertas varias líneas de investigación para esclarecer el asesinato de los hermanos e identificar a los responsables del ataque.