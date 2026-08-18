Exhortos falsos habrían permitido sacar L32.5 millones al Estado

Tegucigalpa, Honduras

La utilización de 13 exhortos judiciales que, según una investigación especial del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), carecían de autenticidad habría permitido embargar L32.5 millones de fondos públicos durante procesos relacionados con la Alcaldía de Choluteca.

El informe No. 002-2026-DGSD-CSJ-C, elaborado tras una investigación a la Corte Suprema de Justicia, documenta una serie de actuaciones que terminaron afectando recursos de la Cuenta Única del Estado.

Según el TSC, los documentos fueron atribuidos al Juzgado de Letras de Choluteca, pero ese tribunal posteriormente desconoció su emisión, firmas, sellos y actuaciones.

Los exhortos eran presentados físicamente ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán. Sin embargo, en varios casos no constaban las sentencias firmes, acuerdos conciliatorios o autos de embargo que supuestamente sustentaban las órdenes.

El TSC detectó que seis números de expedientes correspondían realmente a demandas contra empresas privadas, pero en los exhortos se habrían modificado las partes procesales para colocar a la Alcaldía de Choluteca como demandada.

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En otro expediente sí existía un proceso real contra la municipalidad, pero fueron modificados los nombres de los demandantes, el abogado y la cantidad reclamada.

Además, otros seis números de expediente utilizados en los documentos no existían en los registros del Juzgado de Letras de Choluteca. En estos casos, los embargos alcanzaron L16,713,674.

La secretaria del juzgado certificó ante el TSC que 13 de los documentos examinados carecían de autenticidad y veracidad. También desconoció las firmas y actuaciones que aparecían atribuidas a su persona.

Otro elemento identificado fue el uso de un sello judicial obsoleto, que había sido sustituido desde comienzos de 2025, según la documentación revisada durante la investigación.