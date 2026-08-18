Amenazas contra docentes llegan a la Policía y al Ministerio Público

San Pedro Sula, Honduras

Las amenazas contra docentes no son un problema reciente, pero en los últimos meses algunos casos han trascendido de las autoridades educativas a la Policía Nacional y al Ministerio Público, situación que mantiene la preocupación entre maestros y directores de centros educativos de Cortés.

Gilberto Benítez, director distrital de Educación, explicó a LA PRENSA que anteriormente los docentes comunicaban este tipo de situaciones a los directores de los centros educativos y posteriormente a las direcciones distritales o departamentales.

Sin embargo, señaló que algunos casos han llegado ahora a las autoridades policiales y de investigación, lo que evidencia la necesidad de dar seguimiento a las denuncias y establecer medidas de protección para los maestros que se encuentren en riesgo.

“El caso de amenazas a profesores no es reciente”, manifestó Benítez, quien agregó que cuando un docente se siente amenazado, la situación no solo afecta al maestro, sino también a su familia y a la comunidad educativa.

El funcionario consideró necesario que las denuncias sean investigadas y que las autoridades actúen cuando exista riesgo para la integridad de un docente.