Valle de Sula se blinda ante lluvias mientras 234 municipios sufren sequía

San Pedro Sula, Honduras

Mientras el valle de Sula se prepara para las lluvias más intensas previstas para finales de septiembre y octubre, el país enfrenta al mismo tiempo una severa sequía que afecta a más de 200 municipios.

Reinaldo Sánchez, ministro de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), informó que el Gobierno ejecuta una inversión superior a L1,600 millones en obras de mitigación en el valle de Sula, una de las zonas del país con mayor exposición a inundaciones.

Durante la firma de un convenio interinstitucional con autoridades locales de la región, Sánchez destacó la necesidad de fortalecer la prevención y coordinar acciones entre el Gobierno, las alcaldías y las comunidades.

“El valle de Sula es la zona más vulnerable del país en términos de lluvia; debemos hacer un frente común que permita hacer más fuerte el escudo de la prevención”, manifestó.

De acuerdo con el funcionario, los fondos se destinan a trabajos de reconstrucción y sobreelevación de bordos, además de la limpieza de canales de alivio.

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Sánchez aseguró que las obras presentan avances y que se espera que estén concluidas antes del período de lluvias más intensas previsto para finales de septiembre y octubre.